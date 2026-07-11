Fernando Alonso vuelve a mencionar a Verstappen cuando le preguntan por su futuro

El piloto de Aston Martin ha afirmado que si el neerlandés compitiera en carreras de resistencia sería un aliciente para volver a dicha disciplina.

A falta de conocer el impulso y el nivel competitivo que generarán las mejoras previstas por Aston Martin para el Gran Premio de Hungría, el futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita.

El contrato del bicampeón del mundo de Fórmula 1 vence al término de la presente temporada y a sus 44 años aún no sabe si continuará o no pilotando en el 'Gran Circo' el próximo año.

"No, ni idea", respondió el asturiano cuando le preguntaron en un acto en Silverstone qué haría una vez se retirase.

Eso sí, dejar el volante no es una opción: "Sin duda tengo algunos retos por delante. La mayoría de ellos están relacionados con el automovilismo. Quiero ganar el Dakar, lo he dicho muchas veces".

Y en ese punto es donde entra en escena Verstappen: "Quizá quiera ganar cosas diferentes. Quiero volver a desafiarme en las carreras de resistencia, especialmente si Max [Verstappen] quiere hacerlo algún día también".

En declaraciones que publica 'Motorsport', Alonso también afirmó que quiere seguir ligado a Aston Martin: "Cuando deje de correr, dije que me gustaría continuar con este equipo en un rol diferente, intentar ayudar".

"Llevo ya 26 años en la Fórmula 1 y creo que puedo ayudar al equipo. Probablemente soy el segundo o tercer tipo con más experiencia del equipo en este momento. Creo que hay cosas que pueden ser útiles para la escudería y prefiero usar esa experiencia antes que estar en casa viéndolo por la TV", zanjó.