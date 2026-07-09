Fernando Alonso tiene motivos para soñar: Aston Martin, "muy emocionado" por las mejoras

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone, ha afirmado que "todo está encajando y el rompecabezas se está completando".

De cara al Gran Premio de Hungría que cerrará la primera parte de la temporada de Fórmula 1 antes del parón veraniego, Aston Martin traerá un nuevo paquete de mejoras para los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Este estará principalmente enfocado al chasis y se espera que los de Silverstone puedan ganar más de un segundo por vuelta.

Ya en agosto, cuando el 'Gran Circo' vuelva a la acción Honda espera llevar a Zandvoort una nueva unidad de potencia que permita al equipo luchar por liderar la zona media.

Desde Aston Martin están "muy, muy emocionados por lo que viene", tal y como ha explicado Pedro de la Rosa en 'Planet F1'.

"Todo está encajando y el rompecabezas se está completando", afirma el embajador de la escudería.

"Puede que no lo parezca por dónde estamos ahora mismo en la parrilla, pero son tiempos realmente emocionantes", ha añadido.

Eso sí, no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo: "Pero no olvidemos que la Fórmula 1 es difícil. Venimos de muy lejos y llevará tiempo".

"Ha sido realmente difícil, pero ahora solo nos queda Spa, y luego podremos hablar de si podremos pelear. Creo que hemos llegado al punto en que veremos todo nuestro potencial en los próximos meses", ha zanjado. Ojo.