La importancia de escuchar a los pacientes con cáncer y respetar sus prioridades: "Me dieron el diagnóstico sin mirarme a la cara"

¿Por qué es importante? Las personas que conviven con la enfermedad tienen derecho a la autonomía, a decidir sobre su tratamiento. Solo escuchando sus necesidades podremos acompañarles con humanidad.

María Ferrer-Vidal recibió un diagnóstico de cáncer de mama de manera impersonal, sin que el médico la mirara a la cara ni le ofreciera espacio para hacer preguntas. Esta experiencia dejó a María, recientemente enviudada y madre de dos adolescentes, con muchas dudas y angustia. A pesar de la falta de empatía, tuvo que seguir adelante, reivindicando el derecho de los pacientes a recibir información clara y comprensible. Ana Fernández Marcos, de la AECC, enfatiza la importancia de humanizar el proceso del cáncer, permitiendo que los pacientes decidan sobre su información y su tratamiento, dándoles voz y poder de decisión.

Cuando diagnosticaron un cáncer de mama a María Ferrer-Vidal, la persona que se lo dijo lo hizo sin mirarle "a la cara", tal y como ella misma recuerda. "Ni siquiera me saludó y se limitó a decirme que el diagnóstico que tenía era un cáncer de mama y que en breve me citarían para hacerme una intervención quirúrgica; y se fue", cuenta

Así, dejó a María con la angustia que supone recibir un diagnóstico de cáncer a bocajarro. "De repente, no entiendes nada y, además, te quedas con todas las preguntas dentro de ti. Es bastante tremendo", expresa la mujer quien, en ese momento, acababa de enviudar y tenía dos hijos adolescentes y una madre mayor.

Sin embargo, le tocó seguir adelante, a pesar de que el médico no respetó un derecho tan básico como el de ser escuchada. En este sentido, María defiende el derecho que tienen los pacientes "a preguntar y a recibir una información" que puedan comprender. "Es coger aire y decir: 'Voy a mirar a esta persona a la cara un poquito, voy a reconocerla", manifiesta.

Y es que humanizar el impacto del cáncer y escuchar al enfermo es fundamental durante todo el proceso. Ana Fernández Marcos, directora del programa 'Paciente con Voz' de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), destaca al respecto que es "importante preguntar, preguntar y preguntar para poder entender qué quiere la persona con cáncer".

"Esa persona tiene derecho a saber o a no saber, y en el momento en que decide que quiere saber y ser protagonista de su propio proceso, también tiene derecho a decidir a quién contarlo, cuándo contarlo y qué contar", subraya directora del programa 'Paciente con Voz' de la AECC. Porque humanizar también es dar voz y poder de decisión a quién vive el cáncer.

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