Marco Bezzecchi se fractura la clavícula en Alemania y tendrá que ser operado

El piloto de Aprilia sufre un nuevo obstáculo y tendrá que ser operado para recuperarse de la fractura de clavícula sufrida durante la Q2 en Sachsenring.

Duro palo para Marco Bezzecchi durante la clasificación del Gran Premio de Alemania. El piloto de Aprilia aseguraba antes del fin de semana que no llegaba al 100% físicamente y, tras varios resultados negativos, no se veía en la lucha por los puestos de arriba. Finalmente la Q2 ha terminado con el italiano yéndose al suelo y teniendo que ser atendido por los médicos de Noale.

Tras las pruebas realizadas, se confirman los peores pronósticos. Bezzecchi ha sufrido una fractura en la clavícula izquierda con desplazamiento que requiere operación. Esta lesión confirma la ausencia de Marco en Sachsenring lo que resta de fin de semana y el piloto viajaría a Italia hoy mismo para ser intervenido por el doctor Giuseppe Porcellini.

Continúa así la mala racha para el piloto de Aprilia que, tras su gran arranque de temporada donde logró mantener la primera posición del campeonato durante meses, sumará con este, cuatro domingos consecutivos sin sumar ningún punto.

Una condición que está favoreciendo la remontada de Marc Márquez, que se llevó la 'pole' en Alemania. El de Cervera es quinto y se sitúa ya a tan solo 40 puntos del líder, Jorge Martín, que fue noveno.

La 'sprint' de la tarde del sábado será una gran oportunidad para el piloto de Ducati de seguir sumando puntos y apretando una clasificación que atraviesa un momento de gran emoción.

Fabio di Giannantonio y Ai Ogura son los otros pilotos que rondan esas plazas, son tercero y cuarto por el momento, y tras un buen resultado en la Q2, contarán con una buena oportunidad en Alemania de recortar puntos y dinamitar aún más este Mundial de MotoGP.

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