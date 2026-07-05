El sufrimiento total de Antonelli por radio: "No voy a retirarme, intentaré conseguir un punto"

Una pieza del alerón delantero se soltó en el Mercedes y Kimi perdió cualquier opción de conseguir la victoria, que se quedó Charles Leclerc.

Cuando Kimi Antonelli luchaba por la victoria, persiguiendo a Charles Leclerc, el Mercedes dijo basta. Perdió velocidad. Algo le ocurría al coche. Había una pieza en el alerón delantero que se había soltado. Pero ni él ni el equipo lo detectaron. Pasó por boxes una primera vez y no pudieron arreglarlo.

Fue a la segunda cuando retiraron la pieza, pero el coche seguía demasiado dañado. Mercedes, por radio, le pidió que abandonara la carrera. Pero el joven Kimi no hizo caso. Quería luchar por al menos un puntito.

"Me quedaré fuera, intentaré conseguir el punto", decía por radio el todavía líder de la Fórmula 1. Eso sí, con George Russell ahora más cerquita. Acabó segundo el inglés por detrás de Charles Leclerc.

Kimi acabó decimosexto, sancionado por límites de pista. Domingo horrible para él después de venir de victoria en la sprint y pole.

Verstappen se fue fuera

El safety car final lo provocó Max Verstappen. Se fue fuera, bloqueando de atrás y perdiendo el control del coche. Su cabreo era total. "Estoy atrapado, este coche es increíble...", lamentaba por radio.

Lewis Hamilton completó el podio con una tercera posición agridulce. La carrera no se reanudó y no pudo luchar por la segunda posición contra Russell.

Sainz y Alonso, fuera de los puntos

Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso entraron en los puntos. El Williams fue decimosegundo y el Aston Martin, decimoctavo.

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