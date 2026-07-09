Un enchufe, dos contratos a dedo y un expresidente de gabinete: las claves del nuevo informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE que apunta a Juanma Serrano

Los detalles Además de haber sido expresidente en Correos, Serrano también fue mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE. Ahora, se le atribuye una "participación preeminente" en la trama de Leire Díez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado una "participación preeminente" de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, en una trama que involucra a Leire Díez. Los investigadores creen que Serrano facilitó un puesto para Díez en Correos, que él presidía, con la mediación de Vicente Fernández, entonces presidente de la SEPI. Mensajes incautados revelan que Fernández informó a Díez sobre su contratación. Además, Serrano habría participado en la adjudicación irregular de contratos de Correos. Durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, tras la imputación de su esposa, el partido vivió momentos de tensión. Finalmente, Sánchez decidió continuar en Moncloa, lo que fue celebrado por los implicados en la trama.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala una "participación preeminente" en la trama de Leire Díez del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juanma Serrano. Es más, los investigadores creen que Serrano le consiguió un puesto a la fontanera del PSOE en Correos, entidad pública que presidía por entonces él mismo. Todo con la mediación de Vicente Fernández, presidente de la SEPI.

Si bien Díez siempre lo ha negado, este nuevo informe dice lo contrario. En concreto, señala que habría sido contratada por la empresa pública gracias a su presidente, por aquel entonces, Juan Manuel Serrano. Algo que los investigadores deducen de mensajes encontrados en móviles incautados en el marco de la investigación de las cloacas del PSOE.

En concreto, encuentran una conversación entre el propio Serrano y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández: "Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", le dice el segundo al primero. De hecho, Fernández habría sido el encargado de trasladarle a la fontanera del PSOE la buena noticia, pues le manda un WhatsApp en el que le asegura que ya puede "estar tranquila": "Gracias a ti, puedo respirar al fin", le responde Díez.

Si bien había cinco candidatas, parece ser que solo Leire se adaptaba al puesto. No obstante, ahora sabemos por qué, y es que habría sido ella misma quien habría adaptado los requisitos a su propio perfil. En este sentido, en cambio, hay más, porque según la UCO, Serrano habría participado en la adjudicación supuestamente irregular de dos contratos de Correos a un despacho de abogados.

Además, el informe, al que ha tenido acceso laSexta este jueves, refleja también la convulsión que sufrió el partido durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez, después de que el juez Juan Carlos Peinado imputara a su esposa, Begoña Gómez. Algo que los agentes observan en mensajes como uno de Leire Díez en el que asegura estar "nerviosa" por lo que fuera a hacer el también secretario general del PSOE.

Cinco días que el presidente del Gobierno habría dedicado a reflexionar para concluir que merecía "la pena seguir" en Moncloa, habiendo quedado en un susto. De hecho, los miembros de esta presunta trama celebraron el trabajo bien hecho. Prueba de ello, un mensaje de Leire en el que apuntaba que "el jefe" les iba "a poner en un altar".

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