Óscar López, elegido candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid con el máximo de avales

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la celebración del acto de inauguración de la 15ª edición del South Summit Madrid 2026, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España)

Los detalles El PSOE de Madrid confirma la elección del actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con más de 2.092 apoyos, como rival de Isabel Díaz Ayuso.

Óscar López será el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027, tras obtener el máximo de avales en las primarias de su partido. Actualmente, es secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Aunque se ha asegurado su candidatura, queda por definir quién lo acompañará en el Ayuntamiento de Madrid, donde las primarias siguen abiertas. En la contienda municipal, López ha mostrado apoyo a Reyes Maroto. Desde su liderazgo, el tono del PSOE se ha endurecido contra Ayuso. Aún no se sabe cuándo dejará su puesto en el Gobierno para centrarse en su candidatura.

Óscar López será candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas de 2027. El actual secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha recibido este sábado el máximo de avales en las primarias de su partido para liderar la formación en Madrid.

Según han adelantado fuentes del PSOE de Madrid a laSexta, López ha superado el máximo de apoyos solicitado en el proceso de primarias (2092), que es el 15% del censo de militantes, afiliados directos y miembros de Juventudes Socialistas de Madrid. Ninguna otra precandidatura ha superado el mínimo necesario.

Lo que queda aún pendiente será quién acompañará al ministro como tíquet electora del PSOE, ya que las primarias en el Ayuntamiento de Madrid sí que continúan abiertas. Tanto la portavoz en Cibeles, Reyes Maroto, como su portavoz adjunta, Enma López, han presentado los avales y se espera que alcancen la cifra necesaria para acudir a las primarias.

Este domingo se abrirá para la capital la campaña de información que se prolongará hasta el sábado. El domingo 19 se votará y se conocerá quién aspirará a arrebatar el bastón de mando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

De momento en esta batalla por encabezar la lista socialista, López ha mostrado un apoyo velado a Reyes Maroto, a quien el pasado sábado antes de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ apeló para "cambiar Madrid" a partir de 2027. También ha respaldado la candidatura de la portavoz socialista su homóloga en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Perfil duro contra Ayuso

Desde que López tomara las riendas de la federación madrileña el tono de los socialistas se ha recrudecido contra la presidenta autonómica. Apenas una semana después de ser nombrado secretario general, López afirmaba que Ayuso protagonizaba una "contrarrevolución cultural" que va "contra el avance de la civilización".

Arrancaba ahí el choque cuerpo a cuerpo que se ha prolongado a lo largo de este año y medio y que ha contado con el novio de la presidenta, Alberto González Amador, y Quirón como principal diana de los envites del PSOE de Madrid.

En 2021 el PSOE perdía el liderazgo de la oposición al empatar a 24 escaños con el Más Madrid de Mónica García -que quedaba unos 6.000 votos por encima-. Esto le permitió entonces ocupar a la actual ministra de Sanidad el asiento frente a Ayuso. Dos años más tarde se repetía el esquema y volvían a empatar con Más Madrid consiguiendo más papeletas.

Queda así pendiente aún conocer cuándo dejará López su puesto en el Gobierno de España para dedicarse exclusivamente a la labor de candidato. Un sendero que seguirá también la candidata a la Generalitat Valenciana y ministra de Ciencia, Diana Morant, y que previamente recorrieron Pilar Alegría (Aragón) y María Jesús Montero (Andalucía) y que, pre

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