Así ha estrenado Ferrari el circuito de Madring donde se correrá el GP de España de Fórmula 1

Charles Leclerc y Lewis Hamilton han participado en un 'filming day' de la 'Scuderia' este jueves en la capital.

Había aficionados desde las ocho de la mañana

Después de que Carlos Sainz fuera el primero en recorrer el trazado de Madring con un GT, Ferrari ha sido el primer equipo en poner sobre el asfalto madrileño un Fórmula 1.

Lo ha hecho con Charles Leclerc y Lewis Hamilton a los mandos del monoplaza rojo, corriendo ambos un total de 200 kilómetros en las sesiones matutinas y vespertinas respectivamente.

'Jugones' ha comprobado in situ cómo decenas de aficionados se agolpaban en las inmediaciones del circuito desde las ocho de la mañana.

Tal era la expectación que se ha visto a operarios subidos a grúas, camiones... y todo para ver al 'Cavallino' durante unos segundos.

El Gran Premio de España se disputará por primera vez en la historia en Madring, en los alrededores de IFEMA, del 11 al 13 de septiembre.