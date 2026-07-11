El incendio de Los Gallardos evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad" tras calcinar 5.000 hectáreas

Los detalles El viento ha cambiado de dirección y ha soplado desde el este durante la noche. Ha sido más flojo y con más humedad. Hay 500 efectivos trabajando en la extinción de un fuego que ha dejado 12 muertos.

En Los Gallardos, Almería, un devastador incendio ha calcinado más de 4.000 hectáreas, dejando 12 muertos y 23 personas desaparecidas. Durante la noche, el viento cambió de dirección, trayendo humedad y reduciendo su intensidad, lo que permitió una evolución favorable del incendio dentro de su gravedad. Un despliegue de 500 efectivos trabaja para controlar el fuego mientras se realiza un vuelo de reconocimiento. El número de personas desalojadas asciende a 1.405. Las víctimas, que desoyeron las recomendaciones de las autoridades, fallecieron al quedar atrapadas en callejones sin salida. Las temperaturas bajarán el sábado, facilitando las labores de extinción.

Noche positiva en Los Gallardos. Noche positiva en Almería, en una provincia donde las llamas han calcinado más de 4.000 hectáreas dejando 12 muertos y 23 personas sin localizar hasta el momento. Tras un día marcado por la evolución del viento, fuentes del Plan Infoca han informado a EFE que el incendio ha evolucionado "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones durante la noche".

Una noche clave. Una en la que el viento ha cambiado de dirección. En la que ha sido de este, cargado de humedad y más flojo que en las horas anteriores. Porque es lo que más preocupa. Porque son esas ráfagas de aire, unidas a las altas temperaturas y a la vegetación xerófila del lugar, las que han servido de combustible para el fuego.

Durante estas últimas horas se ha mantenido el despliegue terrestre de 500 efectivos para hacer frente al incendio y proteger a la población, mientras que desde el aire se va a realizar un vuelo de reconocimiento para evaluar la situación del fuego y elegir así el mejor medio de afrontarlo.

El número de personas desalojadas es ya de 1.405, tal y como ha informado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, mientras que la A-7 ya está abierta al tráfico después de estar cortada ante las llamas.

Ante unas que son ya parte del incendio más mortífero de España en el siglo XXI. La cifra es de 12 muertos, todos por tratar de escapar del fuego por el camino equivocado ya fuese en coche o campo a través.

Además, la Guardia Civil busca a otras 23 personas de las que no se sabe nada, mientras los cuerpos de los fallecidos siguen sin identificar aunque se cree que la gran mayoría son británicos y belgas. Ya se han completado las autopsias y se han enviado a Madrid las muestras biológicas recogidas.

Llevados por el pánico, las víctimas desoyeron las recomendaciones de las autoridades locales y acabaron en callejones sin salida cercados por el fuego. "Hubo unos vecinos que lamentablemente no hicieron caso a las peticiones", señaló Juanma Moreno, presidente andaluz.

De las 12 víctimas confirmadas, hay cuatro que murieron a dos kilómetros del centro de Bédar, atrapados en el interior de un coche mientras trataban de escapar.

Los trabajos prosiguen en el lugar después de unas horas clave en las que el viento ha cambiado de dirección. Además, las temperaturas van a dar un respiro durante el sábado, pasando de 40 grados a 32.

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