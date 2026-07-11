Al menos 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara, en un peligrosísimo quinto encierro de San Fermín 2026

¿Qué ha pasado? Aunque al comienzo la manada iba unida, los bravos se han ido quedando descolgados en una carrera tensa con las calles abarrotadas de gente y con varias personas con contusiones. El herido por asta de toro, en Mercaderes.

La quinta carrera de San Fermín 2026, protagonizada por los toros de José Escolar, ha durado apenas dos minutos y 36 segundos. A pesar de comenzar en grupo, los toros se fueron descolgando, mostrando su imprevisibilidad característica. La carrera, aunque hermosa, ha dejado un saldo de al menos 14 heridos, seis traslados hospitalarios y un corredor con una cornada en la cara en la zona de Mercaderes. En Santo Domingo, se atendió una contusión craneal, mientras que en Mercaderes hubo una contusión torácica sin disnea. En el tramo de Telefónica, se realizaron tres traslados por diversas contusiones y heridas.

Apenas dos minutos y 36 segundos ha durado la quinta carrera de San Fermín 2026. Un quinto encierro marcado por lo abarrotadísimo del recorrido y por unos toros de José Escolar que, a pesar de que al comienzo iban en grupo, luego ha visto cómo los bravos iban quedándose descolgados.

El peligro y la tensión han sido una constante en las calles de Pamplona en este sábado. En su décima carrera por las calles de Pamplona, los toros de José Escolar se han ido ganando fama de imprevisibles con el paso de los años y en esta ocasión ha sido igual.

Porque aunque ha sido una hermosa carrera, el encierro acaba con al menos 14 heridos, seis solicitudes de traslado hospitalario y un mozo con una cornada en la cara.

Ha sido en Mercaderes, donde el corredor ha sido herido por asta de toro recibiendo en la cara el golpe del toro.

En el tramo de Estafeta se ha atendido una contusión sin deformidad en brazo izquierdo; mientras que en Espoz y Mina se han solicitado dos traslados, ambos por una contusión sin deformidad en pierna izquierda.

Y en el tramo de Telefónica se han producido tres atenciones: un corredor con una contusión torácica sin disnea y contusión craneal; otro con una herida no penetrante en la cara que requiere sutura y un tercero con una contusión craneal.

En la Plaza de Toros se han atendido a cuatro personas: dos contusiones maxilofaciales, una contusión sin deformidad en muñeca izquierda y contusión con deformidad en el pie.

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