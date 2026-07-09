El jefe de Mercedes hace saltar las alarmas con Russell: "No se adapta al coche"

Russell se desmarca de una guerra en Mercedes y apunta a una "batalla consigo mismo"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, se alegró del podio de un George que no lo está pasando bien al luchar contra Kimi Antonelli.

A pesar de que George Russell fue segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña, a pesar de que se ha colocado a 25 puntos de Kimi Antonelli, en el equipo Mercedes reconocen que lo está pasando mal con el coche de este año.

Su jefe, Toto Wolff, ha dicho en 'Motorsport' que no se está adaptando al coche: "Lo mejor del día es que estoy muy contento por George y por todo el equipo porque, como saben, ha tenido algunos fines de semana difíciles. De alguna manera, no se termina de adaptar al coche".

"Hemos tenido problemas con la velocidad en recta. Y, ya sabes, a veces un piloto necesita sentirse cómodo en el coche, y él no lo está. Y pese a todo, conseguir un segundo puesto en Silverstone es algo que me alegra mucho por él", dice el jefe de la escudería de las flechas de plata.

Dice Wolff que la suerte no les está acompañando y que por eso sus rivales se acercan: "Ambos han tenido la suerte y mala suerte del año: Kimi dos veces mala suerte y George una, pero la temporada es larga".

"Ahora solo necesita seguir creyendo que puede hacerlo. Encontrar, ya sabes, esos pequeños problemas en el coche que le están causando esas dificultades en este momento", finaliza un Wolff que en las últimas semanas ha advertido sobre el potencial que tiene Ferrari con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El monegasco se llevó la victoria el pasado fin de semana en Silverstone.

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