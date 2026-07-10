Un pasajero, a punto de salir disparado de un avión de Ryanair por la rotura de una ventanilla

Los detalles El cristal fue golpeado por una pieza que se desprendió del motor, provocando su rotura. El pasajero quedó con la cabeza y los hombros fuera de la aeronave y ha resultado herido.

Un pasajero de un vuelo de Ryanair ha salido parcialmente expulsado de un avión este viernes, después de que la ventanilla del Boeing 737 se desprendiese poco después del despegue. Todo apunta a que fue golpeada por una pieza que se desprendió del motor. El piloto de la aeronave se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tesalónica (Grecia), del que había partido. El vuelo se dirigía al aeropuerto alemán de Memmingen.

El pasajero herido, un hombre serbio de 61 años, está hospitalizado con quemaduras por fricción y se le realizará una exploración para comprobar si presenta alguna fractura, ya que durante el incidente tuvo la cabeza y los hombros fuera de la ventanilla. La aerolínea irlandesa de bajo coste se ha limitado a señalar que un pasajero ha tenido que recibir asistencia médica, pero no ha dado detalles sobre la causa del incidente ni sobre cómo resultó herido. "La aeronave aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal", ha indicado Ryanair en un comunicado.

Medios griegos han informado de que una pieza del motor se desprendió e impactó contra una ventanilla durante el vuelo, provocando la despresurización de la cabina y haciendo que un pasajero fuera parcialmente succionado hacia el exterior. Dos fuentes con conocimiento del incidente han trasladado la misma versión a la agencia 'Reuters'.

Una pasajera ha declarado que oyó un ruido "como el de un neumático reventando" y que la gente empezó a gritar debido a la descompresión de la cabina, según informa Bloomberg citando a medios griegos. "La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventanilla", ha afirmado. "Afortunadamente, no se había quitado el cinturón de seguridad".

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