Hamilton se apropia de la victoria de Leclerc: "Ha seguido mi filosofía de reglajes"

El inglés fue tercero en Silverstone, pero cree que la victoria de su compañero de equipo fue gracias a sus reglajes.

Charles Leclerc logró su primera victoria de la temporada. Fue en Silverstone, por delante del Mercedes de George Russell y de su compañero en Ferrari,Lewis Hamilton.

Precisamente Lewis ha sorprendido al apropiarse de la victoria de Charles. Ha dicho que si ganó fue porque adoptó sus reglajes y su configuración y no la que tenía inicialmente programada para el fin de semana.

"Leclerc siguió mi filosofía de reglajes. Lo que me da confianza es que mi filosofía de reglajes acabó siendo la correcta. Es bueno ver que la dirección que escogí está dando frutos", dice Hamilton en palabras que publica 'Mundo Deportivo'.

Así explica cómo configuraron el Ferrari: "Antes de este fin de semana, el simulador dijo que teníamos que cambiar de configuración, pero mis ingenieros decidieron tener reglajes similares a los habituales".

Dice Lewis que su compañero cambió los reglajes en mitad del fin de semana al ver los suyos: "Primero escogió una configuración similar a la del simulador, pero la cambió, ya que mi filosofía acabó siendo la correcta".

Hamilton se ha apropiado así de la victoria de su compañero. Ha querido dejar claro que si fue rápido fue porque cogió su configuración.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido