¿Siguiendo los pasos de su padre? Coge temperatura el fichaje de Carlos Sainz por Audi F1

'Recado' del padre de Carlos Sainz a Williams: "Con lo que tiene no puede hacer más"

No está siendo un año plácido para el español en Grove. Esta insatisfacción podría provocar una llegada a Audi del madrileño, un movimiento para el que Sainz Sr. habría iniciado conversaciones en Silverstone.

Parece que están comenzando a moverse las primeras piezas del dominó que supondrá el mercado de pilotos de la Fórmula 1 para 2027. El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone habría marcado un punto de inflexión en el calendario y las escuderías habrían empezado a moverse ya en busca de la mejor dupla de pilotos para la temporada que viene.

Max Verstappen y su rumoreada llegada a McLaren en lugar de Oscar Piastri ha sido el posible movimiento más comentado, pero no el único. En el medio japonés 'Shiga Sports Japan' apuntan a un cambio de aires para el piloto español Carlos Sainz.

Según estas informaciones, en Silverstone habrían tenido lugar conversaciones entre Carlos Sainz Sr. y los directivos de Audi, marca con la que mantiene un gran vínculo tras tres Rally Dakar juntos. La llegada del madrileño al nuevo equipo de la F1 provocaría la salida de Nico Hulkenberg, que sería uno de los candidatos a la vacante libre en Williams, aunque Yuki Tsunoda sería el nombre que suena con más fuerza.

La situación en Grove es delicada desde hace semanas. Las cosas no están saliendo hasta el momento para Sainz ni para Alex Albon, y a pesar de mostrar siempre una cara de unión hacia el exterior, las tensiones internas dentro del equipo de James Vowles plantean un escenario muy complejo para la escudería británica y el futuro del español.

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