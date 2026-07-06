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Guerra en Irán, en directo | Teherán advierte: no saldrán impunes los responsables de la muerte de Jamenei
"Quienes cometieron este crimen deben saber que la nación iraní y todos nosotros jamás cejaremos en nuestra búsqueda y exigencia de justicia, y no dejaremos impunes a quienes martirizaron a nuestro líder".
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Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel
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Muere un bebé palestino de cuatro meses tras ser retenido en un control militar israelí
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"El asesinato de [Donald] Trump es nuestra responsabilidad": Irán pide la muerte del presidente de Estados Unidos
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El Ejército iraní advierte que Teherán no dejará salir "impunes" a los responsables de la muerte de Alí Jamenei
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Los funerales públicos de Jamenei continúan
Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido ser anexionadas por Israel y recibir así protección frente al partido-milicia chií libanés Hizbulá.
"Algunas en realidad han pedido ser anexionadas a Israel porque nosotros les protegemos de los fanáticos de Hizbulá que quieren matarlos", ha explicado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.
El mandatario israelí no ha especificado qué localidades habrían pedido ser parte de Israel o si esta petición fue privada o pública. Sin embargo, tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como el de Exteriores, Gideon Saar, han declarado en varias ocasiones que Israel "no tiene ambiciones territoriales en Líbano".
Muere un bebé palestino de cuatro meses tras ser retenido en un control militar israelí
Un bebé palestino de cuatro meses ha fallecido este domingo, después de que el Ejército de Israel haya impedido su paso para llegar a un centro hospitalario en un puesto de control militar sito a la entrada de la localidad de Deir Ammar, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala.
"Los médicos han anunciado el fallecimiento del bebé Ahmed Maruf Zaid, después de que las fuerzas de ocupación impidieran su traslado al hospital durante más de una hora en el control militar de la entrada de Deir Ammar", ha lamentado la gobernadora de Ramala, Laila Ganam, en un mensaje en redes.
El bebé, que según Ganam "no tenía más de cuatro meses", estaba siendo trasladado en "estado crítico" a un hospital cuando los soldados "impidieron a sus familiares pasar" por el control, "haciendo caso omiso" a la situación en que se encontraba el menor. Todo ello, ha agregado la gobernadora, "mientras lanzaban gas lacrimógeno contra los vecinos y vehículos, privándole así de su derecho a recibir tratamiento a tiempo".
"El asesinato de [Donald] Trump es nuestra responsabilidad": Irán pide la muerte del presidente de Estados Unidos
Las ceremonias funerarias por la muerte de Jamenei continúan, entre continuos llamamientos a la ejecución de Donald Trump, al que consideran último responsable del padre del actual líder de la República, Alí Jamenei. "De ahora en adelante el sudario es nuestra prenda. Lo juro por tu sangre, el asesinato de Trump es nuestra responsabilidad", recitaba un poeta antes de una oración de despedida en la Gran Mosalla de Teherán. "¿Por qué sigue vivo el hombre más bastardo del mundo? El mundo ya no es un buen lugar para Trump. ¿Por qué no deberíamos matar a quien mató a nuestro imán? Sería una vergüenza si no lo hiciéramos", continuó.
Sus declaraciones, en una oración pública, estaban autorizadas, por lo que aunque la mayoría de los presentes aplaudió con vehemencia, generó cierto desconcierto. El secretario del consejo de seguridad nacional, Mohamed Bagher Zolghadr, afirmó que durante las ceremonias la gente "grita dos consignas" para despedirse del ayatolá: "Resistencia contra los enemigos y venganza por la sangra del líder mártir de Irán".
El Ejército iraní advierte que Teherán no dejará salir "impunes" a los responsables de la muerte de Alí Jamenei
El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha asegurado este domingo que las autoridades y la sociedad iraní no pararán de "buscar y exigir justicia", y que no dejarán salir "impunes" a los responsables de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder de la República Islámica cuando un bombardeo de aviones israelíes sobre Teherán, en el comienzo de la ofensiva conjunta con Estados Unidos, acabó con su vida y la de varios de sus familiares el 28 de febrero.
"Quienes cometieron este crimen deben saber que la nación iraní y todos nosotros jamás cejaremos en nuestra búsqueda y exigencia de justicia, y no dejaremos impunes a quienes martirizaron a nuestro líder", ha subrayado en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, en el marco del segundo día de ceremonia fúnebre en honor al difunto mandatario, padre de su sucesor en el cargo, Mojtaba Jamenei.
Precisamente, Hatami ha manifestado su esperanza en que el nuevo líder iraní lleve a la República Islámica a seguir "con fuerza, determinación y sin la menor duda" el camino de Alí Jamenei, marcado por, ha subrayado, su "dignidad, orgullo, independencia y honor".
Sus palabras han llegado en el segundo día de ceremonias en la Gran Mosalla de Teherán, capital del país, donde millones de iraníes, según estimaciones de medios oficiales, han presentado ya sus respetos a los restos mortales del ayatolá fallecido.
Los funerales públicos de Jamenei continúan
Los restos mortales de Alí Jamenei y su familia llevan reposando desde el sábado en la Gran Mosalla, completamente abarrotada desde primera hora de la mañana del sábado, en el comienzo de un largo funeral de estado que incluirá una multitudinaria procesión este lunes en las calles de la ciudad, a la que podrían acudir hasta 20 millones de personas.