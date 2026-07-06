Guerra en Irán, en directo | Teherán advierte: no saldrán impunes los responsables de la muerte de Jamenei

Netanyahu asegura que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido su anexión a Israel El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que varias poblaciones cristianas de Líbano han pedido ser anexionadas por Israel y recibir así protección frente al partido-milicia chií libanés Hizbulá. "Algunas en realidad han pedido ser anexionadas a Israel porque nosotros les protegemos de los fanáticos de Hizbulá que quieren matarlos", ha explicado Netanyahu durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News. El mandatario israelí no ha especificado qué localidades habrían pedido ser parte de Israel o si esta petición fue privada o pública. Sin embargo, tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como el de Exteriores, Gideon Saar, han declarado en varias ocasiones que Israel "no tiene ambiciones territoriales en Líbano". Europa Press Compartir en X

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Muere un bebé palestino de cuatro meses tras ser retenido en un control militar israelí Un bebé palestino de cuatro meses ha fallecido este domingo, después de que el Ejército de Israel haya impedido su paso para llegar a un centro hospitalario en un puesto de control militar sito a la entrada de la localidad de Deir Ammar, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala. "Los médicos han anunciado el fallecimiento del bebé Ahmed Maruf Zaid, después de que las fuerzas de ocupación impidieran su traslado al hospital durante más de una hora en el control militar de la entrada de Deir Ammar", ha lamentado la gobernadora de Ramala, Laila Ganam, en un mensaje en redes. El bebé, que según Ganam "no tenía más de cuatro meses", estaba siendo trasladado en "estado crítico" a un hospital cuando los soldados "impidieron a sus familiares pasar" por el control, "haciendo caso omiso" a la situación en que se encontraba el menor. Todo ello, ha agregado la gobernadora, "mientras lanzaban gas lacrimógeno contra los vecinos y vehículos, privándole así de su derecho a recibir tratamiento a tiempo". Europa Press Compartir en X

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"El asesinato de [Donald] Trump es nuestra responsabilidad": Irán pide la muerte del presidente de Estados Unidos Las ceremonias funerarias por la muerte de Jamenei continúan, entre continuos llamamientos a la ejecución de Donald Trump, al que consideran último responsable del padre del actual líder de la República, Alí Jamenei. "De ahora en adelante el sudario es nuestra prenda. Lo juro por tu sangre, el asesinato de Trump es nuestra responsabilidad", recitaba un poeta antes de una oración de despedida en la Gran Mosalla de Teherán. "¿Por qué sigue vivo el hombre más bastardo del mundo? El mundo ya no es un buen lugar para Trump. ¿Por qué no deberíamos matar a quien mató a nuestro imán? Sería una vergüenza si no lo hiciéramos", continuó. Sus declaraciones, en una oración pública, estaban autorizadas, por lo que aunque la mayoría de los presentes aplaudió con vehemencia, generó cierto desconcierto. El secretario del consejo de seguridad nacional, Mohamed Bagher Zolghadr, afirmó que durante las ceremonias la gente "grita dos consignas" para despedirse del ayatolá: "Resistencia contra los enemigos y venganza por la sangra del líder mártir de Irán". Compartir en X

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