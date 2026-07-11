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Un jardinero en su jardín

Susto, victoria y 'hachazo' al Mundial: Marc Márquez prolonga su reinado en Sachsenring

El vigente campeón del mundo de MotoGP se lleva la victoria en la sprint del Gran Premio de Alemania por delante de Álex y Di Giannantonio.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Tras la lesión de Marco Bezzecchi en la clavícula durante la clasificación del Gran Premio de Alemania, el fin de semana en Sachsenring se preveía como una oportunidad única para Marc Márquez para recortar puntos en la general.

El ilerdense, en su 'jardín', no ha fallado. El de Ducati se ha llevado la pole y no ha dado opción en la sprint del sábado.

Y eso que ha tenido un susto en la salida que le ha obligado a domar su Desmosedici cuando parecía que se le iba la rueda delantera.

El de Cervera ha impuesto su ritmo, ha hecho una gestión perfecta de neumáticos y ha mantenido a raya a Álex y Di Giannantonio, que han completado el podio.

Con esta victoria, a falta de lo que ocurra el domingo, Marc se queda a 32 puntos del líder, Jorge Martín. Ojo.

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