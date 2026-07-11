Muere a los 25 años Jayden Adams, futbolista de Sudáfrica en el Mundial

El contexto El centrocampista del Mamelodi Sundowns, titular contra México y la República Checa, ha sido hallado sin vida en la habitación de un hotel de Ciudad del Cabo y las causas del fallecimiento todavía se desconocen.

Su cuerpo fue hallado sin vida en un hotel

Jornada de luto en el mundo del fútbol tras confirmarse la muerte de Jayden Adams, internacional con Sudáfrica en la presente edición del Mundial. Su cuerpo fue hallado sin vida en la habitación de un hotel de Ciudad del Cabo y las causas del fallecimiento todavía se desconocen.

FC van Wyk, portavoz de la policía de Western Cape, ha explicado que "las circunstancias de este incidente están siendo investigadas".

Adams fue titular contra México y la República Checa y disputó los últimos 10 minutos contra Corea del Sur, siendo suplente en dieciseisavos de final contra Canadá. El jugador de 25 años militaba en el Mamelodi Sundowns tras pasar por la cantera del Stellenbosch FC.

Con la selección de Sudáfrica disputó 15 partidos, marcando dos goles en la fase de clasificación para el Mundial.

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