La reacción de Piastri a la sanción de la FIA que le quitó la victoria en Silverstone: "Mejor me callo..."

Silverstone ha sido testigo de una carrera absolutamente loca. La lluvia lo ha puesto todo del revés, todo menos el dominio McLaren. Los 'papaya' han vuelto a protagonizar un doblete increíble dejando muy atrás al resto de escudería y demostrando, que si no pasa nada raro, este mundial será suyo.

La incógnita que falta por resolver es si el título lo levantará Lando Norris u Oscar Piastri. La victoria del británico en tierras inglesas ha apretado aún más la lucha por el título. Solo ocho puntos separan a Lando de Oscar. El australiano sigue liderando el campeonato aunque en estas últimas dos carreras ha visto como su máximo rival le recortaba distancias.

En Silverstone, Piastri dominaba la carrera hasta que recibió una sanción que le terminó dando la victoria a Norris. Oscar desaceleró en la recta más de 160km/h y la FIA lo interpretó como una maniobra peligrosa, algo que le costó diez segundos de penalización.

Al piloto de McLaren se le vio bastante molesto con la decisión aunque prefirió morderse la lengua en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Mejor no digo mucho, si no me arriesgo. Por lo visto, ya no se puede frenar detrás del coche de seguridad. Quiero decir, lo había hecho ya durante cinco vueltas antes de ese momento. Pero insisto, no voy a decir mucho más porque me metería en problemas".

Piastri asumió la sanción aunque, gracias a su segundo puesto, no le permitió a Lando recortale mucha distancia en el Mundial. Quedan pocos grandes premios para llegar al parón y entrar en el momento decisivo de la temporada, donde todo apunta a que se lo van a jugar todo los pilotos de McLaren.