Los expertos de la F1 se rinden a Lando Norris: Fernando Alonso entra en el top 5

Lando Norris ha sido el principal agraciado tras los acontecimientos en el Gran Premio de Austria. Su triunfo le permite meter presión en la clasificación de pilotos a su compañero Oscar Piastri. La superioridad de McLaren fue total y en el ranking poscarrera lo ha evidenciado.

El británico ha recibido la mayor de las puntuaciones con un 10. En el caso de su compañero, le han calificado con un 8.2 igualando a Fernando Alonso como los quintos clasificados, según los expertos: "Comenzó la prueba a la sombra de su compañero de equipo Lance Stroll, pero dio un paso al frente en el momento decisivo para alcanzar la Q3".

La exhibición del asturiano el domingo con la defensa a Gabriel Bortoleto y la presión constante a Liam Lawson ha posibilitado que el asturiano cosechara un gran resultado en un escenario que Aston Martin no esperaba buenos resultados. Ambos rivales del asturiano también han destacado en el ranking.

El de Sauber ha recibido un 9.4 siendo el segundo mejor piloto del GP y el de Racing Bulls cierra el podio con un 9.0. A las puertas de este se ha quedado el Ferrari de Charles Leclerc con un 8.4, pese a que en Austria cerró el top 3.

Más allá del top 5, los expertos también han remarcado la actuación del otro Sauber, Nico Hulkenberg. El alemán recibió un 8.0 y ha superado las actuaciones de Lewis Hamilton y de George Russell. El heptacampeón fue noveno con un 7.4 y el de Mercedescerró el top 10 con un 7.0.

Another perfect 10 in the Power Rankings! 🔟

Lando Norris' win from pole won over the @aramco

judging panel ✅#F1#AustrianGPpic.twitter.com/L0JHVmB3hY