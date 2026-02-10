Ojo a la sonrisa de Adrian Newey cuando habla de las opciones de Aston Martin: ¿Puede soñar en grande Fernando Alonso?

El jefe de la escudería de Silverstone reconoce que van con retraso en comparación con el resto de equipos, pero muestra una actitud desafiante.

"Lo daremos todo para cazarles"

Tras la presentación del Aston Martin AMR26, el monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll este 2026, Adrian Newey concedió una entrevista a 'Sky Sports'.

Entre otros aspectos, al jefe de la escudería británica le preguntaron si estamos ante un coche ganador, y el ex de Red Bull quiso ser prudente.

De hecho, a pesar de tener el diseño más "agresivo" de la parrilla, el ingeniero más laureado de la historia reconoce un gran hándicap.

Y no es otro que haber empezado con retraso a probar la aerodinámica: "Empezamos en el túnel de viento a mediados de abril mientras los demás lo hicieron el 2 de enero".

Eso sí, a pesar de hablar de las dificultades, Newey mostró un tono optimista y desafiante.

"Hemos empezado con el pie izquierdo, pero lo daremos todo para cazarles", añadió el jefe del equipo de Silverstone con una sonrisa que dice muchas cosas.