El motivo por el que Button ha fichado por Aston Martin: ¿Cómo ayudará a Fernando Alonso?

El expiloto ejercerá de embajador para los británicos, junto a Pedro de la Rosa, a fin de relacionarse con los patrocinadores y socios del equipo para que Alonso y Stroll se centren en pilotar.

Aston Martin continúa incorporando fichajes a su equipo para 2026. La escudería británica anunció este lunes a Jenson Button, expiloto de Fórmula 1 y campeón en 2009 con BrawnGP, como su nuevo embajador.

El expiloto celebró su alianza con los de Silverstone, asegurando que dicha unión es "realmente emocionante" debido al momento que está viviendo la escudería en la competición. "La temporada 2026 será fascinante y formar parte de un equipo tan ambicioso es una verdadera oportunidad", añadía Button.

Pese a su amplia experiencia en la conducción, la labor del británico no será aconsejar u orientar a Lance Stroll o Fernando Alonso. En cambio, Button tendrá la responsabilidad de relacionarse con los patrocinadores y socios del equipo, al igual que hace Pedro de la Rosa.

"No les voy a decir cómo pilotar, saben hacerlo, pero creo que durante los fines de semana de carreras, pasaré mucho tiempo con los patrocinadores, socios y probablemente, aliviando un poco la carga de los chicos que realmente necesitan concentrarse en pilotar", ha confesado el propio Jenson en una entrevista para 'The Athletic'.

Por ende, el objetivo de Aston Martin con el fichaje de Button es restar responsabilidades a Alonso y Stroll a la hora de relacionarse con socios. De esta forma, los pilotos podrán centrarse al completo cada fin de semana en acabar en la mejor posición posible y en la mejoría del AMR26.

"Es un gran momento para demostrar lo que puedes hacer. No creo que sea cosa de un año para Aston Martin. Sin duda, va a ser cosa para los próximos años, pero la lucha para estar arriba sin duda está aquí y está viva. Teniendo a Honda como socios en el equipo, somos equipo de fábrica; no veo motivos por los que no pueda pasar", concluyó Button.