Ahora

"Joan Laporta es..."

Pandiani le explica a Pedrerol en 'El Cafelito' por qué no 'traga' a Joan Laporta

El exdelantero uruguayo, que jugó en las filas del Espanyol, no es un gran aficionado del presidente del FC Barcelona.

Pandiani

El nuevo episodio de 'El Cafelito' con Josep Pedrerol y Walter Pandiani ha dejado muchos, muchos titulares.

El mítico exdelantero de LaLiga, además de reflexionar sobre el papel de Fede Valverde como líder del Real Madrid, de recordar su tenso encuentro con Cristiano Ronaldo o de someterse a un curioso test, ha hablado sobre Joan Laporta.

El uruguayo ha explicado que no le gusta la actitud del presidente del FC Barcelona, aunque su pasado como jugador del Espanyol puede tener algo que ver.

"Joan Laporta es...", le planteaba Pedrerol a un Pandiani que se mostraba reflexivo: "No sé, no me gusta cómo habla".

"No te gusta Laporta porque eres del Espanyol", le replicaba el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito'.

Y el charrúa, sincero, asentía: "Puede ser que sea por eso, puede ser". El programa íntegro lo puedes ver en YouTube.

