Fernando Alonso responde a 'Jugones': "¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver la 33?"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha hablado en 'Jugones' sobre lo que espera que ocurra en el primer año del nuevo reglamento.

¿Qué opina Fernando del coche?, ¿cree que puede pelear por todo? Estas son algunas cuestiones que el asturiano trata en una extensa entrevista con 'Jugones' que tendrá nuevos capítulos a lo largo de la presente temporada.

El ovetense, tras subirse al AMR26 en los test de Barcelona, está pletórico: "A ilusión no me puede ganar nadie. Tenemos todas las piezas, tenemos un superequipo".

"¿Cuánto tiempo vamos a tardar en ver la 33?", le plantea Raúl Rojo, sacándole una sonrisa al piloto.

Y Alonso pone fecha: "No lo sé, ojalá pudiéramos saberlo. Lo sabremos después de las tres o cuatro primeras carreras".

"Si estamos entre los 10 primeros, igual hay ilusión porque creo que el coche, con Newey, puede tener un desarrollo muy fuerte durante el año", ha explicado.

Y esa carrera de evolución será la clave: "Con las nuevas reglas, el desarrollo y o que van a crecer los equipos, va a ser no de décimas, sino de segundos de mejora".

"Necesitamos tiempo para unir todas esas piezas, pero la ilusión no falta", ha zanjado Fernando Alonso.