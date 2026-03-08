"Va a haber un gran accidente"
La grave advertencia de Norris a la F1: "Vas a salir volando por encima de la valla"
El piloto de McLaren ha vuelto a manifestar su desacuerdo con la nueva normativa de la competición. Sin embargo, esta vez ha vaticinado un problema muy serio que podría resultar en grandes accidentes debido a las diferencias de velocidad de los nuevos coches.
La nueva normativa de la Fórmula 1 no está teniendo una gran aceptación entre los pilotos de la parrilla. Ya disputado el primer gran premio del año en Australia, los nuevos monoplazas han sido puestos a prueba dejando varias dudas entre los integrantes del 'paddock'.
Un renovado Lewis Hamilton parecía ser el único contento con los cambios, tras lograr el cuarto puesto. Por otro lado, algunos de los nombres más pesados de la competición siguen sin estar convencidos con el nuevo reglamento, como lo son los que fueran los dos pilotos más rápidos de 2025, Lando Norris y Max Verstappen, muy críticos con los cambios desde la pretemporada.
El británico calificó de "muy artificiales" las nuevas normas, que estrenan un renovado modelo de gestión de energía en los monoplazas que permite variar en gran medida la velocidad de los coches durante cortos tramos de tiempo, con "diferencias de 30, 40 o 50 km/h".
Un contraste brutal, que solo se alcanza cuando la batería se encuentra recargada. Lo que posibilita numerosos adelantamientos constantes como los que han protagonizado George Russell y Charles Leclerc durante varias vueltas en Melbourne.
"Es un caos, va a haber un gran accidente, lo cual es una pena. Estás pilotando y somos nosotros los que simplemente estamos esperando a que pase algo y a que algo salga bastante horriblemente mal", sentenciaba contundentemente el piloto de McLaren.
Aclara que "no es agradable" competir en estas circunstancias, donde la unidad de potencia tiene un valor clave, dejando a los pilotos "sin nada que hacer al respecto".
Recordaba también algunos de los momentos vividos el domingo en Albert Park, como recoge 'Motorsport': "Simplemente te adelantan cinco coches o hay momentos en los que no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar, así que no tiene sentido decir mucho más, pero no es para mí".
Lando Norris advierte sobre el peligro que conlleva esta medida y se teme lo peor para esta temporada: "Cuando alguien golpea a otro a esa velocidad, vas a salir volando, vas a pasar por encima de la valla y vas a hacerte mucho daño a ti mismo y quizá también a otros. Es algo bastante horrible de pensar".