Miles de personas claman contra el patriarcado, el fascismo y la guerra por el 8M: "No solo servimos para parir hijos, servimos para mucho más"

Este domingo 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en un contexto mundial en el que el feminismo parece ser cada vez más y más necesario. Algunos dudan de la necesidad de una jornada como esta, sin embargo, la explicación es muy obvia. Violencia sexual, desigualdad de salario, violencia física, siguen existiendo muchísimos problemas para la conciliación laboral, para plantearse la maternidad... y además, aún en 2026, se sigue cuestionando a las mujeres por absolutamente todo lo que se haga, recordando que en estos dos primeros meses de año se han registrado 10 asesinatos machistas, a los que se suman los de dos niños en el marco de la violencia vicaria.

"Que tiemble el fascismo, aquí está el feminismo", es una de las consignas que gritan miles de manifestantes este domingo, quienes forman parte de una marea morada que se ha adueñado de las calles de diferentes ciudades en España pese a que muchos parecen aferrarse a una mirada hacia el pasado. Muchos jóvenes son conscientes del terrible panorama que enfrentan las mujeres y quienes vivieron el fascismo, tienen claro los motivos para no volver atrás.

Personas de todas las edades han salido a las calles entre gritos y pancartas exponiendo que aunque se ha evolucionado durante estos años, aún queda mucho por hacer. "Las mujeres no teníamos derecho a nada, no podíamos tener una cuenta bancaria, no éramos nadie. Hemos luchado y lo hemos conseguido, pero ahora da miedo volver atrás", dice una mujer, a lo que otra añade "que los jóvenes se enteren, que no solo servimos para ser amas de casa o parir hijos, servimos para mucho más".

De esta manera, muchas aseguran que siguen luchando por sus derechos, pero que están "cansadas" de seguir contracorriente. Los jóvenes cada vez son más escépticos con identificarse como feministas, de hecho, solo un 38% se lo considera y como cabía esperar, ellos mucho menos que ellas.

Algunos políticos se han sumado a las manifestaciones contra el patriarcado, el machismo o la guerra. "Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta asegura que se va a aplicar la ley de manera contundente contra los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, que ascienden solo en 2026 a diez, además de dos niños. "Las mujeres somos víctimas de maltato permanente, económico, sanitario por una sencilla razón, porque somos mujeres", sostiene.

Junto a ella, ha marchado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad: "Estamos en un momento en el que se pone en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnooligarcas y por parte de los 'chalaitos' del mundo, la paz internacional y ahí también está el movimiento feminista".

