'Duro' mensaje de un expiloto sobre la sanción a Márquez en Tailandia: "Ver a alguien del nivel de Marc..."

Randy Mamola, expiloto de la categoría reina en la década de los 80, recuerda la penalización que recibió Marc en la 'sprint' del primer GP del año. Cabe recordar, que el ilerdense se vio obligada a cederle la victoria a Pedro Acosta en la última vuelta.

Marc Márquez no ha comenzado 2026 de la mejor manera posible. El vigente campeón de MotoGP tuvo que abandonar en la primera carrera del año debido a un 'pinchazo' que sufrió cuando peleaba por el podio. Fue a solo cinco vueltas del final cuando atravesaba su momento de más velocidad.

La nota más positiva para Marc durante el fin de semana fue el segundo puesto conseguido en la 'sprint'. El ilerdense tuvo una bonita lucha con Pedro Acosta en la carrera corta. Sin embargo, tras superarle en las últimas vueltas, los comisarios decretaron que el adelantamiento había sido ilegal.

Márquez se vio obligado a devolverle la posición a Pedro en la última vuelta, sin casi margen de reacción. Esa sanción fue posteriormente muy criticada, ya no solo por el propio Marc y Ducati, sino también por muchos pilotos que no lo consideraron punible.

Incluso Acosta reconoció que el adelantamiento fue legal para él. Randy Mamola, expiloto de MotoGP, ha sido contundente a la hora de comentar esta situación. Al estadounidense le preocupan esta nueva 'vara de medir': "El pasado, algo así no se consideraba una penalización, y no parecía que fuera tan brusco. Dicho esto, probablemente hubo cinco o seis adelantamientos diferentes en esa curva en la que Pedro lo hizo a Marc, y nunca se tocaron"

"Pero lo que no quiero ver es que un piloto del nivel de Marc no intente adelantar a alguien, y si se producen esos roces y se caen, tienen que aceptarlo. Creo que es muy importante que los pilotos se reúnan cara a cara para hablar de esto, porque las carreras son muy difíciles en este momento, dado el nivel de las motos y las máquinas; es importante que todos hablen", reconoció Mamola en declaraciones para el podcast 'Racing Back'.