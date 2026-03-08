La guerra en Irán nos pasa factura: ya está más caro el combustible, la luz, el gas y se espera la subida de productos como las especias

Los detalles Según la OCU, con el aumento del gas del 60% y el precio de la electricidad situándose en 100 euros el megavatio hora, la factura mensual pasaría de 60 a 80 euros.

La inflación podría superar el 3% antes de verano, según Funcas, afectando productos como el azafrán y las almendras. Además, se anticipan bloqueos en rutas comerciales, impactando el comercio online y el transporte.

Ya se empieza a notar la subida del precio del combustible. Cuando las Bolsas cerraron este viernes, el barril Brent, que es el que se vende en Europa, terminó en 92,7 dólares, lo que supone una subida de más del 14% en tan solo una semana.

Sin embargo, este no será el único aumento. Y es que los recibos de luz y de gas serán más caros para los 8,5 millones de hogares que tienen la tarifa regulada. Según la OCU, con el aumento del gas del 60% y el precio de la electricidad situándose en 100 euros el megavatio hora, la factura mensual pasaría de 60 a 80 euros. Además, el precio del combustible para aviones ya se ha duplicado.

La inflación podría superar el 3% antes de verano, según la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), y productos como las especias encarecerán previsiblemente su precio. En este sentido, el periodista económico José María Camarero señala que "lo que tiene Irán, más allá de energía, y que exporta bastante es el azafrán, las almendras y los dátiles".

Esto es lo que pronosticamos que puede pasar en esta guerra, ya que tenemos como ejemplo reciente la invasión de Ucrania, que también tuvo consecuencias que notamos en nuestros bolsillos: la luz y la calefacción acabaron subiendo un 25% y las hipotecas más de un 12%.

Además, las previsiones también anticipan bloqueos en las rutas comerciales, afectando a la logística del comercio online y al transporte.

