Dardos cruzados y nervios a flor de piel a una semana de las elecciones: comienza la cuenta atrás para Castilla y León

A tan solo una semana de las elecciones autonómicas de Castilla y León, los nervios comienzan a estar a flor de piel y es que todos andan detrás del mismo objetivo, hacerse con la presidencia. Hasta entonces y ya comenzada la cuenta atrás, sus candidatos se dedican a tirarse dardos unos a otros.

Mientras el PSOE pide a gritos una oportunidad después de 40 años de gobierno 'popular', y aunque el presidente del país, Pedro Sánchez, esté remontando en popularidad con su directo 'no a la guerra', las encuestas siguen mirando Alfonso Fernández Mañueco, que preside la comunidad desde 2019.

Sin embargo, por lo que parece va a resultar de lo más difícil pactar con Vox ya que su líder, Santiago Abascal, está muy enfadado por las palabras que le ha dedicado Mañueco al candidato de la formación Carlos Pollán en las últimas jornadas, un discurso que ha endurecido en cuestión de horas porque el viernes más que de rectificar por decencia, hablaba de rectificar para poder entenderse.

Abascal pidió al presidente de Castilla y León que rectificara sus declaraciones "absolutamente terribles" en las que insinuó que a Pollán le "gustaría" echar a "seres humanos al mar". Así lo indicó en declaraciones ante los medios desde Cigales, después de que Mañueco dijese en el debate electoral de RTVE que el PP defiende una migración "regular y ordenada" y apuntó que "no se puede tirar a seres humanos la mar, que es lo que a usted le gustaría", dirigiéndose al candidato de Vox.

En este sentido, el líder de Vox aclaró que no vio el debate electoral, subrayó que el hecho de Mañueco "pronuncie una indecencia no tiene por qué impedir un acuerdo" en Castilla y León tras los comicios del 15 de marzo, sobre todo porque este podía "rectificar esas indecencias".

No obstante, Mañueco ha trabajado más esta semana en disuadir el voto a la ultraderecha, tarea en la que le ha acompañado Alberto Núñez Feijóo, quien asegura que no acepta críticas "de quien no ha dado un palo al agua". Así, los puñales vuelan en la recta final de otras elecciones autonómicas que, inevitablemente, tienen su clave nacional.

