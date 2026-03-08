Contundente queja de Alcaraz en Indian Wells: "No entienden nada de tenis"

El murciano ha vuelto a comentar la polémica vivida en Doha con la norma de violación de tiempo, que le acarreó una discusión con la jueza de silla y llevó al número uno a protestar acaloradamente.

Carlos Alcaraz vence de nuevo. Esta vez en Indian Wells, en su debut en el Masters 1000 ante Grigor Dimitrov. El murciano se impuso cómodamente en un partido que duró algo más de una hora, aunque, una vez más, volvió a haber polémica con el reloj de tiempo.

Ya le costó una bronca en Doha la norma de violación de tiempo, cuando la jueza le llamó la atención por tardar demasiado en reincorporarse a la pista entre punto y punto. "Las normas ATP son siempre una mierda. Son una mierda", exclamó el español entonces y esta vez le ha vuelto a costar morderse la lengua.

Fue preguntado en rueda de prensa sobre este altercado, a lo que respondió contundentemente: "Sinceramente, no he hablado con ellos (la ATP). Nadie ha venido a preguntarme cuál es mi opinión sobre el tema. Diría que las cosas van a seguir así. No quiero perder mi tiempo, sinceramente, porque ha habido otras situaciones en las que te quejas o simplemente das tu opinión y nada cambia, así que no quiero malgastar mi tiempo en eso".

Luego prosiguió con su opinión al respecto y no tuvo reticencias a la hora de señalar a los jueces: "Veremos si lo cambian o no, pero quiero centrarme en otros asuntos. Hay varios jueces de silla,el problema está en uno o dos, los mismos que han sido un problema en muchos partidos. Hay otros que son flexibles con respecto a esto".

Pero no concluyó el tema hasta dejar este 'palo' a la dirección ATP: "Si entienden de tenis, saben cómo hacerlo. Los que son muy estrictos y no tienen mayor laxitud son los que no entienden nada de este deporte".

Unas declaraciones contundentes del número uno del mundo, que sigue avanzando en el 'quinto Grand Slam' con buenas sensaciones: "Hoy jugué genial... no cometí apenas errores. Estoy verdaderamente feliz".