La jueza que investiga el accidente de El Bocal imputa a la policía que recibió una llamada que alertaba del estado de la pasarela

Los detalles También se tomará declaración como testigos a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 24 horas antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección tras la tragedia.

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado un expediente sancionador contra un agente de la Policía Local que no respondió a una alerta sobre el mal estado de la pasarela de El Bocal, que colapsó causando la muerte de seis jóvenes. La magistrada de la Plaza n.º 1 de Instrucción ha comenzado diligencias para esclarecer el accidente, citando a declarar a la agente involucrada y a varios testigos. También ha solicitado al 112 información sobre alertas previas y ha exigido a Costas y al Ayuntamiento documentación sobre la senda costera. Se ha ordenado mantener el precinto de la pasarela y se ofrece a los familiares de las víctimas la opción de personarse en la causa.

Este viernes, el Ayuntamiento de Santander anunció que abriría un expediente informativo y sancionador al agente de la Policía Local que "no hizo su trabajo" al ser avisado por la sala del 112 del mal estado de la pasarela de El Bocal el día antes de ocurrir el accidente que ha causado la muerte de seis jóvenes por el colapso de este puente. Este domingo, cinco días después de la tragedia que ha dejado en shock al país, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente.

Asimismo, la magistrada cita a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela. A las 12:13 de este lunes, un hombre pasaba por esta pasarela y alertaba de que "se movía mucho" y que podía ser "peligroso": "Hay un puente que está roto, cedido. Como pase un grupo de personas por aquí, se mata". La sala coordinadora se puso en contacto con la Policía Local para informar de estos datos, sin embargo, no hubo respuesta, nadie hizo nada.

La titular de la Plaza n.º 1 de Instrucción toma esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes un detallado y minucioso atestado elaborado en tiempo récord por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

De esta manera, la resolución acuerda la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo en el marco de este suceso. Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras la tragedia.

Documentación y posibles audios

A su vez, la magistrada ha solicitado al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y en tal caso solicita que se le entreguen los audios.

Así, se ordena a Costas y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera: expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.

En cuanto a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación. Por último, realiza el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.