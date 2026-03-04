La frase de Lewis Hamilton sobre Ferrari que demuestra que ha recuperado la ilusión

El siete veces campeón de la Fórmula 1 cree que en 2026 tiene una oportunidad muy seria de volver a triunfar.

Ferrari ha sido uno de los equipos punteros de la pretemporada de Bahréin. Tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton han estado entre los mejores tiempos. Y podría, por fin, llegar la oportunidad del equipo de Maranello casi dos décadas después en la Fórmula 1.

Lewis, en una entrevista a 'Corriere della Sera', se muestra muy optimista por el cambio de normas en la competición: "Llevo 14 meses trabajando en el monoplaza 2026, en el simulador y con los ingenieros. A diferencia del anterior, que ya estaba diseñado y en el que podía cambiar muy poco, este coche lleva mi ADN y eso me entusiasma".

"Después de lo que hemos pasado el año pasado, podemos afrontar cualquier situación. Este equipo lo tiene todo para ganar, tenemos que terminar el trabajo junto con los aficionados. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero vine a Ferrari porque creía en ello y sigo creyendo", dice el siete veces campeón del Gran Circo.

El piloto británico no quiere prometer, pero es optimista con lo que se viene en Ferrari: "Es increíble su empatía en los días buenos y en los malos. No podemos prometer nada, pero basta con dar una vuelta por la sede de Ferrari para medir el enorme esfuerzo de cada persona".

Está claro que Lewis ha recuperado la ilusión. Una ilusión que perdió la temporada pasada, completando uno de los peores resultados de toda su carrera.

Si Ferrari le acompaña, se ve capaz de todo. De competir contra unos Mercedes que parecen favoritos, de luchar contra Max Verstappen y también de doblegar a los campeones, a los McLaren.