8M, Día Internacional de la Mujer, en directo | El feminismo vuelve a salir a la calle con casi 50 marchas convocadas en toda España

La brecha de género empieza a romperse entre los altos cargos del Estado: baja 20 puntos en solo seis años Buenas noticias para el feminismo. La brecha de género entre los altos cargos de la Administración General del Estado se ha recortado 20 puntos en los últimos seis años, desde 2019 al 2025. Así, se ha pasado de una paridad del 70 % y 30 % en 2019, a una representación del 60 % para los hombres y del 40% para las mujeres. Aunque no se alcanza la paridad, hay que celebrar que ya se ha recorrido camino en cuestiones de igualdad. Así lo ha explicado este viernes la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en la clausura del acto '8M: mujeres y responsabilidad pública', donde ha destacado que así se cumple lo establecido en la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. En un comunicado, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública explica que los datos provienen de la Oficina de Conflicto de Intereses, que incluye en la estadística los niveles de ministra, secretarias de Estado, subsecretarias, secretarias generales, secretarias generales técnicas y directoras generales. Para leer la noticia completa pulse aquí. laSexta.com Compartir en X

Prohens recuerda en el 8M a las mujeres del mundo "que todavía no son libres" La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha recordado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las mujeres del mundo "que todavía no son libres" y viven "en prisiones de tela". Prohens, en un mensaje escrito en su cuenta de la red social X, ha considerado que el 8M es un día para reivindicar que la igualdad "es el partido clave". "Es un partido que, como sociedad, continuamos jugando cada día para seguir abriendo camino", ha señalado en una publicación acompañada por un vídeo institucional protagonizado por la futbolista mallorquina Cata Coll. laSexta.com Compartir en X

Moreno felicita a "todas las mujeres en Andalucía" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este domingo a "todas las mujeres de Andalucía" y ha valorado positivamente la reducción de la brecha salarial en 8,3 puntos. En un mensaje publicado en su perfil social de X, el presidente de la Junta ha afirmado que Andalucía es "la segunda comunidad donde más ha bajado el paro femenino desde 2018" y ha asegurado que en la comunidad "ahora hay más mujeres investigadoras y directivas". En esta línea, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha indicado que en este 8M "rendimos homenaje a las mujeres que llevamos dentro", haciendo referencia a la nueva campaña impulsada por el Gobierno andaluz con razón del Día Internacional de la Mujer. Compartir en X

Las frases por el 8M que las mujeres de las cárceles de México sacan a las calles el Día de la Mujer Si la desigualdad hacia la mujer existe en libertad, imagínense en prisión. Las mujeres presas de las cárceles de México no podrán salir a la calle este domingo, 8 de marzo, Día de la Mujer en todo el planeta, jornada en la que las calles de prácticamente todo el planeta se tiñen de morado. Pero sí lo harán algunas de sus consignas y frases, que ellas mismas han escrito en pancartas que otras portarán en las marchas de la capital, Ciudad de México, con el fin de denunciar la violencia, el abandono y las desigualdades a las que tienen que hacer frente en el sistema de Justicia. "Por ser mujeres nos meten a la cárcel injustificadamente, abusan de nosotras y nos desaparecen", dice Susana Campos, recluida en el Penal de Barrientos, en el central Estado de México, mientras propone una consigna que dibujará en una cartulina junto con sus compañeras. Ella tampoco podrá acudir a la manifestación del 8M, pero su pancarta, junto a otras elaboradas en diferentes centros penitenciarios del país, las llevarán las integrantes y aliadas de la organización La Cana. Para leer la noticia completa pulse aquí. laSexta.com Compartir en X

Las mujeres con discapacidad reclaman un 8M que reconozca su autonomía, participación y derechos La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis) reclamó que este domingo, Día Internacional de la Mujer, sea una jornada que reconozca su autonomía, participación social y todos sus derechos. A través de un comunicado publicado esta semana, aprovechando el 8-M y el 20º aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, denunció que persiste "una brecha entre los derechos reconocidos y su cumplimiento real". La entidad recordó que la Convención de 2006 supuso un cambio histórico al reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, y que su artículo 6 visibilizó por primera vez la discriminación múltiple que sufren mujeres y niñas con discapacidad. Cemudis advirtió de que, dos décadas después, ellas siguen enfrentándose a tasas más altas de desempleo, pobreza e inactividad, dificultades para acceder a educación inclusiva y barreras estructurales que limitan su participación social, política y económica. Aunque la entidad reconoció avances como la reforma del artículo 49 de la Constitución y el Plan de Acción para los Derechos de Mujeres y Niñas con Discapacidad, insistió en que "las normas no garantizan por sí solas el ejercicio real de los derechos" sin financiación suficiente, mecanismos de seguimiento y participación directa de las propias mujeres con discapacidad. Servimedia Compartir en X

Los populares cargan contra el Gobierno por haber "convertido España en un lugar peor para ser mujer". El PP publicó este domingo un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que asegura que la conciliación es todavía "la gran asignatura pendiente". Los populares cargan contra el Gobierno por haber "convertido España en un lugar peor para ser mujer". En este manifiesto, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo asegura que el 8-M es un "día para reconocer, agradecer y reivindicar a todas las mujeres", además de valorar el "esfuerzo de aquellas que, con su trabajo, talento y determinación, sostienen e impulsan a nuestro país". A lo largo de cuatro páginas, el PP pone en valor, entre otros, el liderazgo femenino como un "elemento clave para el crecimiento y la competitividad de España". Un aspecto en el que destacan que las organizaciones, empresas e instituciones que cuentan con mujeres en puestos de responsabilidad "amplían su visión y toman decisiones más completas y ajustadas a la realidad". "El talento femenino no es una cuota, es una oportunidad que España no puede permitirse desaprovechar", subrayan mientras añaden que defienden "una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes" que "no enfrente a mujeres y hombres" y que "garantice seguridad, oportunidades y libertad". Pese a ello, los populares quieren poner este año el foco en la conciliación, que "sigue siendo la gran asignatura pendiente en España". "Demasiadas mujeres se ven obligadas a elegir entre su carrera profesional y su deseo de formar una familia, renunciando a oportunidades laborales por falta de apoyo", señalan. Y denuncian, en este sentido, que muchas "ven cómo la maternidad se convierte en un freno, en lugar de ser reconocida como una aportación esencial a la sociedad". Es aquí donde recuerdan que han presentado "la mejor ley de nuestra historia en este ámbito", en referencia a la Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, la cual, denuncian, "desgraciadamente" está "bloqueada en el Congreso". EFE Compartir en X

Pantallas gigantes en Londres emiten mensajes feministas por el Día de la Mujer Las gigantes pantallas digitales del complejo cultural Outernet, a la salida de la estación de metro de Tottenham Court Road, en el centro de Londres, emiten este domingo mensajes feministas y de solidaridad con las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los mensajes, impulsados por el Ayuntamiento de Londres, incluyen un llamamiento del alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, a "defender, creer y respetar a todas las mujeres hoy y todos los días", según informó el consistorio. La iniciativa forma parte de un programa especial de contenidos por el Mes Internacional de la Mujer que se proyectará durante marzo en las pantallas de Outernet, uno de los mayores espacios digitales inmersivos de Europa. Coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Khan anunció además el viernes una dotación adicional de 9 millones de libras (unos 10,35 millones de euros) para reforzar los servicios de apoyo a víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres y las niñas. EFE Compartir en X

Sánchez pide más feminismo e igualdad en el 8M: "No permitiremos que el odio sustituya a los derechos" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que no permitirá que "el odio sustituya a los derechos" y no se normalizará "la desigualdad", y llama a "no dar un paso atrás" en los avances conseguidos en igualdad, que "no son fruto de la casualidad", sino del "esfuerzo y empuje del movimiento feminista" a lo largo de las últimas décadas". "En el Día Internacional de las Mujeres, lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad", ha asegurado el líder del Ejecutivo en su cuenta de X. Sánchez ha publicado un vídeo en el que agradece a las mujeres que abrieron camino cuando "nada era fácil", a las que "sostienen el país cada día" y a las jóvenes "que no están dispuestas a aceptar ni un solo paso atrás". El presidente recalca que España "es un referente en materia de igualdad de género", lo que conlleva "una gran responsabilidad". Además, advierte de los riesgos de retroceso en derechos de las mujeres "cuando se banaliza la violencia machista, se intenta silenciar a las niñas en las redes o se desacredita el movimiento feminista para dividir y enfrentar". "El feminismo es todo lo contrario, es una causa de derechos humanos. Es igualdad salarial, es dignidad en el trabajo y poder vivir sin miedo y es que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres y seguir rompiendo techos de cristal. Por eso, lo decimos alto y claro, no vamos a permitir que el odio sustituya los derechos y no vamos a normalizar la desigualdad. No dejaremos que el pasado avance", concluye Sánchez. Europa Press Compartir en X

"No al negacionismo, no al machismo y sí a la igualdad y al feminismo", dice Morant La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado hoy, Día Internacional de la Mujer, que las mujeres y los hombres deben continuar reclamando en la calle que todavía hace falta más igualdad y seguir luchando contra las violencias que afectan a las mujeres. La ministra ha recordado que la provincia de Castellón este año ha estado "muy castigada" con tres asesinatos de dos mujeres y una niña en Xilxes y Benicàssim. "Tenemos que seguir unidos y unidas por esos derechos de las mujeres que tienen que continuar avanzando por las libertades, por la democracia -ya que sin igualdad no hay democracia-, y, sobre todo, luchando contra esa violencia que afecta a las mujeres por el hecho de ser mujeres", ha subrayado. Morant ha añadido que "la ciencia dice que la violencia de género le afecta a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, y hemos de ir de la mano de la ciencia porque negar lo que pasa lo único que puede hacer es que no lo combatamos". "No al negacionismo, no al machismo y sí a la igualdad y al feminismo", ha concluido. Europa Press Compartir en X

Feijóo felicita el 8M desde el Museo del Prado y ensalza la contribución de las mujeres a la sociedad El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un mensaje en X en el que ha reconocido "la contribución de todas las mujeres a la sociedad" y ha destacado su papel en "construir una España mejor" con su "talento, esfuerzo y compromiso". "En este Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer y agradecer la contribución de todas las mujeres a nuestra sociedad. Con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor. Feliz 8M a todas las mujeres de nuestro país", ha publicado Feijóo en su perfil de X. El líder del PP ha acompañado su mensaje con un vídeo de una visita al Museo del Prado en el que subraya "el papel crucial de las mujeres" en la historia y el presente de la institución. En su intervención menciona a la reina María Isabel de Braganza, impulsora de la creación del museo como espacio abierto al público, y a Isabel de Farnesio, cuyo legado como coleccionista y mecenas "engrandeció la colección real que hoy se exhibe". Europa Press Compartir en X

El Gobierno declara Lugar de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8M El Gobierno ha declarado Lugar de Memoria Democrática las manifestaciones feministas del 8 de marzo "por su especial relevancia en la consolidación de la igualdad y los valores democráticos en nuestro país", según ha anunciado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado. El 8 de marzo fue instaurado en 1975 por Naciones Unidas como Día Internacional de la Mujer para recordar la primera gran manifestación de mujeres obreras textiles en Nueva York, el 8 de marzo de 1857. Desde entonces, estas movilizaciones se han convertido en mareas democráticas y de homenaje a mujeres que han liderado la lucha por la igualdad y fueron ejemplo para futuras generaciones, además de una forma de alzar la voz contra la violencia machista y las desigualdades. "Las históricas marchas de 2018 y 2019, como las anteriores, demostraron que el feminismo constituye una gran corriente democratizadora de nuestro tiempo y, año tras año, continúan consolidando los derechos adquiridos y abren el camino a nuevas conquistas democráticas", señala el Gobierno en su nota de prensa. Para leer la noticia completa pulse aquí. laSexta.com Compartir en X

Redondo alerta de una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado de que existe una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales que, apunta, está perfectamente estructurada, financiada y estratégicamente diseñada. Así se ha expresado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha dicho que el ámbito público se ha trasladado de las calles a las redes, algo que, señala, ha producido un cambio en la lucha por la igualdad de género. "Hay un hecho diferencial, y es que hoy ese ágora pública que antes era la calle se ha trasladado a las redes sociales. Pero estoy convencida, y así lo dicen las estadísticas, de que la inmensa mayoría de las jóvenes estamos por la igualdad, por el feminismo y por la defensa de nuestra dignidad y nuestros derechos", ha resumido. Así, ha dicho que no cree que se haya hecho nada mal desde la izquierda, pero ve las redes sociales como una "falsa democracia, porque vale lo mismo quien dice una burrada que quien dice una certeza basada en la evidencia", y destaca que la actitud de muchos jóvenes a este respecto muchas veces no es reflexiva sino fruto de una ola que, asegura, se confunde con una moda. Europa Press Compartir en X

Manifestaciones en Andalucía: dos marchas convocadas en Sevilla Andalucía también se movilizará por el 8M con marchas unitarias convocadas por los colectivos feministas en todas las provincias de la comunidad, a excepción de Sevilla, y Almería, donde hay más de una convocatoria de diferentes organizaciones. En este sentido, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una marcha con el lema 'Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos' que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules. A la misma hora también habrá otra movilización "frente a las violencias fascistas", desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo. En la capital almeriense, los Colectivos Feministas de Almería han convocado una manifestación que partirá a las 18:30 horas desde la Plaza de las Velas. Igualmente, la Plataforma de Acción Feminista ha previsto su manifestación a partir de las 12:00 horas desde la Escuela Municipal de Música En Cádiz capital tendrá lugar una manifestación a las 14:00 horas, que irá desde plaza Asdrúbal. En Jerez, Marea Violeta ha convocado a la ciudadanía a las 12:00 horas en la plaza del Arenal, A la misma hora partirá la de El Puerto, desde el Parque de Europa. Mientras, en Córdoba, la Asamblea 8M, ha convocado una movilización que partirá a las 12:00 horas desde la Glorieta Cruz Roja. En Granada también habrá una convocatoria unitaria un año más promovida por la Plataforma de Mujeres 8M/25N y el Espacio Unitario Feminista, con salida de la manifestación el próximo domingo a las 12:00 horas de los Jardines del Triunfo. En la capital onubense, el Movimiento Feminista saldrá a las 12:00 horas desde el antiguo estadio. Jaén, por su parte, celebrará una manifestación coorganizada por Feministas 8M y la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el lema 'Feminismo visible, mujeres invencibles'. Está prevista el domingo a las 12:00 horas con salida de la plaza de las Batallas. Por su parte, en Málaga será la Coordinadora 8M la organizadora de la marcha, que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza de la Merced para finalizar en la Plaza Enrique García Herrera bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz'. Europa Press Compartir en X

Castilla y León, Salamanca, País Vasco y Aragón se unen a las manifestaciones del 8-M Castilla y León acogerá distintas manifestaciones por el 8M con convocatorias en todas las capitales de provincia. En concreto, en Valladolid capital se desarrollará una marcha que partirá a las 12:00 horas desde la plaza de Fuente Dorada, con el lema 'Hoy + que nunca feminismo' y otra a las 12:30 horas, desde el mismo lugar, convocada por el Bloque Crítico Transfeminista, En León, el feminismo saldrá dividido en dos convocatorias. La primera, organizada por el Movimiento Feminista de León, se manifestará a las 12:00 horas en defensa del abolicionismo desde la Plaza de Santo Domingo. Por su parte, la Comisión 8M de León saldrá a la misma hora desde la plaza de Guzmán el Bueno. En Ávila, el Movimiento Feminista de Ávila ha convocado una manifestación a las 12:00 horas con la Plaza del Mercado Grandes como punto de partida y también de cierre, bajo el lema 'No hay murallas contra el feminismo'. De la misma manera, Salamanca acogerá una marcha organizada por el Movimiento Feminista de la ciudad, con el lema 'Solo el feminismo da la cara'. Esta partirá a las 19:00 horas desde la plaza de la Concordia. También en Palencia la Plataforma por los Derechos de la Mujeres de Palencia marchará a las 12:30 horas desde Pío XII para concluir en la Plaza Mayor. Por otro lado, en Burgos la Coordinadora Feminista ha citado a las 13.00 horas en la Plaza del Cid; en Segovia la Asamblea 8M a las 18.30 horas en la Plaza de Cristo del Mercado; en Soria el Consejo Municipal de Mujeres a las 13:00 horas desde la Plaza Mayor; y en Zamora la Coordinadora Feminista a las 12:00 horas desde la Plaza de la Marina. En Euskadi, el Movimiento Feminista de Euskal Herria saldrá en Bilbao, a las 12:00 horas, desde el Sagrado Corazón; en San Sebastián a la misma hora, desde el túnel del Antiguo; y en Vitoria, a las 12:30 horas desde la Plaza San Antón. También en Bilbao marchará la Coordinadora 8M-Euskal Herriko Mugimendu Feminista a las 12:30 horas frente al Teatro Arriaga. Por parte de Aragón, en Zaragoza la Coordinadora de Organizaciones Feministas saldrá a las 11:30 horas desde la glorieta Sasera y Paraguas Feminista Zaragoza lo hará a la misma hora desde la Plaza Aragón. Europa Press Compartir en X

Horarios de las concentraciones en Valencia, Canarias, Baleares, Asturias, La Rioja y Navarra En Valencia, la Coordinadora Feminista partirá a las 17:30 horas de la Porta de la Mar, con el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie'. Además, la Assemblea Feminista de València al grito 'Contra la ofensiva imperialista y colonial, los transfeminismos defendemos la vida', desde el CIE de Zapadoresa a las 17:00 horas. En cuanto a Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria la Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 12:00 horas del Parque de San Telmo en una marcha que finalizará en la Plaza Santa Ana. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife la manifestación de la Plataforma Feminista 8M Tenerife partirá a la misma hora desde el Reloj de las Flores del Parque García Sanabria y finalizará en la Plaza de la Candelaria. Mientras, en Baleares, el Movimiento Feminista de Mallorca se manifestará a las 12:00 horas desde la plaza de Espanya y la Coordinadora Transfeminista desde las 18:00 en el mismo lugar. Mientras, en Ibiza la Comisión 8M leerá un manifiesto a las 13:00 horas y, por último, en Menorca, se celebrará una concentración convocada por Alcem la Veu Menorca a las 11:00 en Ciutadella. En Navarra el movimiento feminista ha convocado una manifestación en Pamplona, que partirá a las 12:00 horas desde el Parque de Antoniutti. Igualmente, en Asturias la marcha central tendrá lugar a las 12:30 horas en Villaviciosa, convocada por el movimiento Asturies Feminista 8M. Asimismo, en La Rioja, en Logroño, la Plataforma 8 de Marzo partirá a las 12:30 horas desde la glorieta del Doctor Zubía y el movimiento feminista a las 11:00 horas, desde el Palacio de Justicia. Europa Press Compartir en X

Miles de mujeres saldrán a las calles por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España El movimiento feminista volverá a marchar este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España, en algunos casos, como en el de Madrid, se evidenciará la división entre feministas. En el caso de la capital, hay previstas dos manifestaciones a las 12:00 horas. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Mientras, Comisión 8M marchará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'. En este sentido, Cantabria contará con una sola marcha por el Día Internacional de la Mujer, que arrancará a las 12:00 horas de Puertochico hacia el Ayuntamiento de Santander y está organizada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria (AFAC). En Barcelona, marchará la Assemblea 8M a las 11:30 horas desde Jardinets de Gràcia y media hora después partirá desde Plaza Catalunya el Movimiento Feminista de Barcelona. Europa Press Compartir en X

El feminismo llega de nuevo dividido al 8M: dos marchas recorrerán Madrid a la misma hora El feminismo volverá a marchar dividido en Madrid este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al igual que en años anteriores, con dos marchas diferentes, aunque este 2026 saldrán a la misma hora. En este sentido, el Movimiento Feminista de Madrid recorrerá las calles de la capital en una manifestación en la que clamará por un feminista internacionalista. Según han avanzado, la marcha saldrá a las 12:00 de Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Así, las feministas abolicionistas se concentrarán, por una parte, contra "todas las formas del velado de las mujeres", que, a juicio del movimiento, son "manifestaciones de un sometimiento que les impedirá desde el control sobre su propio cuerpo al desarrollo de su vida en la sociedad". "Hay un genuino movimiento de mujeres nacidas en contextos islámicos, tanto en España como globalmente, en lucha contra la imposición del velo", aseguran desde el Movimiento Feminista de Madrid. También apuestan por "la no intervención de ninguna religión en las instituciones y en la escuela pública y la definición del Estado español como laico". Por otro lado, marcharán por las calles madrileñas en defensa de un modelo abolicionista de la prostitución, que "salva vidas", así como "otorga derechos a todas las que están o han estado en prostitución y garantiza los recursos necesarios para ofrecer alternativas de salida y una reparación integral". Europa Press Compartir en X

