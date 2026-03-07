Duro 'ataque' de Hamilton a Mercedes: "Si la FIA lo permite, la temporada está acabada"

El británico, tras la superioridad de Russell y Antonelli en la primera 'qualy' del año, le sigue dando vueltas a la legalidad del monoplaza germano y no duda en atizar a la FIA por permitir que compita.

La primera clasificación del año deja una conclusión clara: Mercedes va un paso por delante del resto. 'Pole' para George Russell y segundo puesto para Kimi Antonelli en una 'qualy' en la que ambos pilotos han mostrado tener más velocidad que el resto de sus rivales directos.

Un dominio envuelto en algo de polémica después de una pretemporada en el que se han cuestionado ciertos aspectos del diseño del monoplaza germano. Ferrari, rival directo, ya lo comunicó a la FIA hace unas semanas pero el máximo organismo de la Fórmula 1 permitió el diseño de Mercedes.

Es precisamente a ese caso al que Lewis Hamilton le sigue dando vueltas, además, de manera contundente. El británico, que saldrá desde la séptima posición en el Gran Premio de Australia, no entiende que la FIA no haya tomado cartas en el asunto. Es más, asegura que si no hacen nada, el Mundial se ha terminado.

"Si Mercedes continúa con esa ventaja, la temporada está acabada. Si su ventaja es por la relación de compresión, me decepcionará que la FIA haya permitido que sea así. En ese caso, presionaré a Ferrari para que haga lo mismo y tengamos así más potencia", confiesa el siete veces campeón del mundo en declaraciones para 'Motorsport'.

Lewis es consciente del poderío que tiene su Ferrari, pero también sabe que Mercedes está algo por delante. Esa ventaja podría ser la diferencia entre que el británico tenga opciones de título o que se tenga que conformar con algunas pocas victorias.