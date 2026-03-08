El Gobierno lleva el 'No a la guerra' a las marchas por el 8M: "Nos declaramos en defensa de las mujeres iraníes y de todas las mujeres del mundo"

Los detalles La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado a pie de manifestación en Madrid que el Ejecutivo tiene intención de reunirse con todas las tecnológicas para encontrar medios que frenen los abusos en redes.

El Día Internacional de la Mujer, celebrado este 8M, ha movilizado a miles de personas en España, con manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla, bajo el lema "No a la guerra". Figuras del Gobierno, como Yolanda Díaz y Mónica García, participaron activamente, mientras otros expresaron su apoyo en redes sociales. La jornada también destacó el compromiso con las mujeres en países como Irán y Afganistán. Pedro Sánchez abogó por romper "techos de cristal", y el PP defendió una "igualdad real". Además, el feminismo fue reivindicado como un movimiento por la paz, con críticas hacia Donald Trump y llamados a la salida de la OTAN.

Este domingo se celebra el 8M, Día Internacional de la Mujer, jornada en la que miles de personas recorren las calles de diferentes ciudades por el feminismo y la justicia. Pero no todas ellas son ciudadanas de a pie, sino que el Gobierno ha querido formar parte de este emblemático día. Algunas ministras, como Yolanda Díaz, Ana Redondo o Mónica García, se han personado en las concentraciones mientras que otros han expresado, vía redes sociales, sus agradecimientos, felicitaciones o quejas.

Las manifestaciones por el Día de la Mujer recorren ya las calles de numerosas ciudades españoles, desde Madrid, a Barcelona, Sevilla o Bilbao, convocadas por el movimiento feminista en una jornada desapacible, con frío y lluvia, y con un llamamiento a la paz bajo el lema "No a la guerra", en referencia al conflicto que atraviesa Oriente Medio.

"Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que participa en esta marcha de la Comisión 8M. La vicepresidenta asegura que se va a aplicar la ley de manera contundente contra los hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas, que ascienden solo en 2026 a diez, además de dos niños. "Las mujeres somos víctimas de maltato permanente, económico, sanitario por una sencilla razón, porque somos mujeres", sostiene.

Junto a ella, ha marchado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, y la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad: "Estamos en un momento en el que se pone en cuestión por parte de la ultraderecha internacional, por parte de los tecnooligarcas y por parte de los 'chalaitos' del mundo, la paz internacional y ahí también está el movimiento feminista".

A su juicio, no hay división -en varias ciudades hay dos manifestaciones-, independientemente de las sensibilidades, porque existe un objetivo común: la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres. El ministro de Transición Digital, Óscar López, ha subrayado en esta misma marcha que las "mujeres sufren en el ámbito digital la violencia lo que ante sufrieron en el espacio físico" y, por ello, el Gobierno estará a la cabeza en la regulación de las redes sociales.

En ellas han coincidido numerosos representantes del Gobierno como las dirigentes de Podemos Irene Montero e Ione Belarra. "Las feministas salimos a la calle horrorizadas" por la situación en el mundo y "muy convencidas de que España, que es el país del 'no a la guerra', puede ser un refugio frente al horror de Trump", ha asegurado Montero.

Mientras, en Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a los jóvenes para que consideren que la igualdad "mola más" y "es más erótica" que la "imposición machista", que ha pedido combatir con una mirada feminista internacional, dirigida a territorios como Irán, Afganistán y Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Valladolid, Redondo ha recordado que esta jornada debe ser de celebración pero también de reivindicación, para defender a las mujeres que en Irán "están sufriendo la violencia de la guerra" después de haber padecido antes "con el régimen de los ayatolás", o a las mujeres afganas que "están en esa cárcel" con todos sus derechos reprimidos.

Ha recordado también de las ucranianas que "llevan 4 años luchando contra la guerra y que no ven el final del túnel" y a otras mujeres que en distintos puntos del planeta "siguen sufriendo la violencia y la el rechazo a sus derechos".

Sánchez aboga por romper "techos de cristal"

Asimismo, algunos de los primeros mensajes de este domingo han sido enviados por redes sociales, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de X: "Lo decimos alto y claro: no permitiremos que el odio sustituya a los derechos. No vamos a normalizar la desigualdad, ni a dar un paso atrás. No dejaremos que el pasado avance. Más feminismo. Más igualdad". "El feminismo es una causa de derechos humanos. Es igualdad salarial, es dignidad en el trabajo y poder vivir sin miedo y es que nuestras hijas tengan más oportunidades que sus madres y seguir rompiendo techos de cristal", concluye .

La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado un mensaje de reivindicación donde ha señalado que en este día "millones de mujeres saldrán a la calle para recordar que el feminismo es más necesario que nunca". Así lo ha expresado a través de un post en su cuenta oficial de X, donde ha advertido que "aún queda mucho camino por recorrer y derechos que conquistar". Asimismo, la secretaria general del PSOE-A ha lanzado un mensaje en contra de la guerra: "Hoy las mujeres diremos al mundo alto y claro: ¡No a la guerra!", ha concluido.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reafirmado su compromiso con la política feminista, en un vídeo en el que aparece junto a 14 homólogos de distintos países. Su ministerio ha aprovechado para condenar la opresión que sufren las mujeres, especialmente en algunos países como Irán y Afganistán.

Asimismo, el PP ha hecho público un manifiesto en el que afirman que defienden "una igualdad real, sin confrontación ni ideologías excluyentes". "Una igualdad que no enfrente a mujeres y hombres". También critica el PP que el Ejecutivo ha puesto "en grave peligro" sus derechos con la mal llamada 'ley trans' o ha desprotegido a las víctimas de violencia machista con sucesivos fallos en las pulseras antimaltrato. De su lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha deseado un "feliz 8M a todas las mujeres" del país, en un mensaje en el que afirma que "con su talento, esfuerzo y compromiso hacen cada día una España mejor".

'No a la guerra' para "hacer frente a Trump"

La secretaria LGTBIQA+ de Podemos, Mar Cambrollé, ha reivindicado el feminismo como un "movimiento por la paz" con motivo del Día de la Mujer, 8M, motivo por el que ha remarcado la importancia de decir 'No a la guerra' para "hacer frente al psicópata, asesino y pedófilo" que representa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "amenaza los derechos de las mujeres, de las personas migrantes y de las clases más populares".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de las manifestaciones convocadas en Valladolid con motivo del 8M, donde ha estado acompañada por la responsable de Feminismo del partido, Sandra San José. A este respecto, ha subrayado que este 'No a la guerra' no se plantea como un "eslogan vacío, sino como una declaración de principio ideológica y política que significa salir de la OTAN y bases americanas fuera del Estado español".

