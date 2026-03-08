Llamativo mensaje de Williams tras el resultado de Sainz en Australia: "No echa culpas..."

Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

El madrileño no ha firmado el mejor arranque de temporada, pero aún así, James Vowles ha depositado toda su confianza en el español reconociendo sus mayores fortalezas como piloto y cómo persona.

Carlos Sainz ha acabado decimoquinto en la primera carrera del año en Australia. El madrileño salía desde la penúltima posición tras no correr la clasificación y, a pesar de quedar lejos de los puntos, se ha llevado unas palabras de reconocimiento de su jefe.

James Vowles, 'team principal' de Williams, ve en Carlos a un "líder", por su capacidad de salir adelante "cuando las cosas no van bien".

El ingeniero británico desveló cual es su método de trabajo con el piloto de cara a la preparación de los grandes premios: "Carlos y yo hablamos prácticamente cada noche sobre qué vamos a hacer la semana que viene, durante el próximo mes o incluso en los próximos seis meses".

Vowles ve en Sainz a una figura clave para el futuro de la escudería. Junto a Alex Albon, habría creado una relación de trabajo muy sana, lo que ayudaría a Williams en gran medida: "Su forma de pensar es estructurada. No hace ataques y no echa culpas, solo piensa en cómo podemos pasar página lo más rápido posible. Eso me encanta de él".

Y aún le quedaban elogios a James para el ex de Ferrari, del que destacó la sintonía que comparten "a la hora de pensar, completamente alineada" entre ambos. En pocas palabras concluía el jefe de equipo para 'DAZN' su opinión de Carlos Sainz: "Es simplemente un competidor feroz que quiere el coche más rápido posible en el menor tiempo posible, y siempre está preguntando cómo lograrlo, con muy buenas preguntas.