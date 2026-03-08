El infierno en Teherán: Trump culpa a Irán de sus acciones e Israel sigue con sus ataques "a gran escala" que incluyen las refinerías

Los detalles Los vecinos de Teherán se han despertado con una nube tóxica negra tras los ataques que, con la lluvia, ha dejado restos negruzcos por las calles. De hecho, se ha reportado que algunos civiles han tenido problemas respiratorios en consecuencia.

El conflicto en Oriente Medio se intensifica con ataques de Israel a refinerías en Irán, generando nubes tóxicas en Teherán. Donald Trump afirma que EE.UU. ha destruido la marina y la fuerza aérea iraníes, buscando la rendición incondicional del régimen. A pesar de las investigaciones que apuntan a EE.UU. como responsable de un ataque a una escuela, Trump acusa a Irán. Los ataques israelíes han causado problemas respiratorios en Teherán, mientras que Irán ha elegido un nuevo líder supremo. Los países del Golfo también sufren ataques, con víctimas en Arabia Saudí. La situación sigue siendo tensa y volátil.

El conflicto en Oriente Medio se está recrudeciendo. Israel está atacando refinerías en Irán, los vecinos de Teherán se han despertado con una nube tóxica como consecuencia de esa ofensiva, los ayatolás sigue atacando a los países del Golfo y, mientras tanto, Donald Trump sigue con su discurso tratando de esconder todas las acciones que está cometiendo.

En su última comparecencia pública, el presidente estadounidense ha aseverado que Estados Unidos ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones tras casi una semana del comienzo de la guerra. "Lo estamos haciendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido asombroso. Hemos eliminado 42 buques de la Marina, algunos de ellos muy grandes, en tres días. Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", declaró el mandatario en Miami.

También sigue firme en que EEUU le "hizo un favor al mundo" con la guerra atacando a las "malas personas" de Irán. Tan malas personas, según Trump, que afirma que han sido ellos los responsables del ataque a un colegio en el que murieron más de 150 personas, la mayoría de ellas niñas: "En mi opinión, basada en lo que se ha visto, lo ha hecho Irán".

Porque para el neoyorquino, "los iraníes son muy imprecisos con su munición" y por eso creen que fueron ellos. De nada sirven las investigaciones paralelas que han realizado tanto Reuters como el New York Times, en las que se apunta de manera directa a EEUU como responsable de la matanza en la escuela de niñas de Minab. Según las pesquisas, el objetivo del bombardeo era una base de la Marina de Irán próxima al lugar donde estaba el colegio.

Lo que busca el republicano, según ha reconocido, es la "rendición incondicional" del régimen ayatolá: "Eso es cuando se rinden o cuando ya no pueden luchar más, o no haya nadie más para rendirse. Eso podría pasar porque ya hemos desbancado a su liderazgo en numerosas ocasiones. Entonces si se rinden o no hay nadie cerca que pueda rendirse y se vuelven inútiles en términos militares", ha afirmado.

Mientras tanto, el Ejército estadounidense prosigue con los ataques. El Comando Central de Estados Unidos ha emitido este domingo una advertencia de seguridad a los civiles en Irán, instándolos a quedarse en casa y diciendo que "el régimen iraní está utilizando áreas civiles densamente pobladas para llevar a cabo operaciones militares, incluido el lanzamiento de drones de ataque unidireccionales y misiles balísticos".

"El régimen iraní está poniendo en peligro conscientemente vidas inocentes", han afirmado en el mensaje. No obstante, como informa la Agencia Efe, Estados Unidos ha atacado varias comisarias y bases en Teherán, provocando daños en edificios civiles cercanos como sucedió en la plaza Nilufar, donde murieron 20 personas. También han bombardeado al menos dos hospitales y han destruido un campo de fútbol sala con capacidad para 12.000 personas.

Ahora bien, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha asegurado que "no hay planes de atacar la industria petrolera de Irán, su industria nacional de gas ni nada relacionado con su industria energética".

Los ataques a las refinerías

Ese mensaje del secretario de Energía no parece estar muy coordinado con el que están lanzando desde sus aliados de Israel. Porque ya no es solo que haya numerosas imágenes que prueban los ataques, sino que el propio Ejército israelí los está narrando.

De hecho, este domingo por la tarde el Ejército israelí ha lanzado una nueva ola de bombardeos "a gran escala" en Teherán y otras posiciones de la República Islámica de Irán, según un comunicado difundido por las fuerzas armadas.

La nueva andanada de ataques se produce poco después de que la aviación israelí completara una serie de bombardeos contra objetivos como 50 búnkeres de munición y tras el que han desmantelado el Cuartel General de la Fuerza Espacial de la Guardia Revolucionaria en Teherán.

Un centro que incluía instalaciones de investigación espacial y desde donde dice que se controlaba un satélite lanzado en agosto de 2022 con el que Irán "observaba al Estado de Israel y sus residentes".

Quizás esa era una de las "muchas sorpresas" que Benjamin Netanyahu aseveró que Israel tenía planeado para la guerra con Irán. "Quien baje las armas, no sufrirá daño. Quien no lo haga, sangre", destacaba el primer ministro israelí en un discurso emitido este sábado por la noche.

Aunque las consecuencias las están sufriendo los civiles iraníes. Tras los ataques a las refinerías, Teherán se ha despertado con una nube tóxica negra.

El infierno de Teherán

La capital iraní tiene un paisaje apocalíptico mientras continúan los ataques. Si el fuego y los edificios destruidos estaban siendo los protagonistas en la ciudad, este domingo han sido unas enormes y espesas nubes negras que cubrían Teherán y cuyas gotas que cayeron dejaban restos negruzcos y químicos.

Tanto es así que el analista político Dominic Tripi ha informado de que los residentes de Teherán están experimentando graves problemas respiratorios después de que las operaciones estadounidenses e israelíes destruyeran una gran refinería de petróleo, el humo negro llena el cielo de la ciudad y la lluvia contiene depósitos de petróleo visibles.

La Media Luna Roja iraní ha pedido a la población que no abandone su casa bajo ningún concepto. Porque la nube negra ha descargado después lluvia tóxica sobre la ciudad. Entre sus efectos, puede causar quemaduras químicas en la piel y daños pulmonares.

Tras los ataques, Irán ha reducido a 20 litros el máximo de combustible que se puede repostar al día. Es el resultado del ataque israelí contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz. Una de ellas es el Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán, situado en el barrio de Shahran, donde a media mañana continuaba un fuego que emitía una columna de humo que parecía infinita.

Uno ataque que, además, ha causado cuatro muertos según cuenta Keramat Veis Karaami, director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos. Así lo recoge IRNA y así lo recogen de una fuente que afirma que los fallecidos son conductores de camiones cisterna. En ese sentido, ha tranquilizado a la población diciendo que hay suficiente crudo a la par que instó a que los ciudadanos no fueran en masa a las gasolineras.

Ante ello, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido a Trump que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que "quema" los intereses de todo el mundo.

"Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!. Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo", ha apuntado en su cuenta de X.

El político ha añadido que con la guerra y el coste energético que está teniendo "están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo".

Nuevo líder supremo

Mientras tanto, Irán ya tiene nuevo líder supremo. Dos miembros de la Asamblea de Expertos de Irán aseguraron este domingo que ya han elegido al nuevo líder del país, sucesor del asesinado ayatolá Ali Jamenei, aunque no han anunciado todavía públicamente su nombre.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años. Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, añadió Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

El ayatolá Kamal Heydari aseguró por su parte que "se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado".

Sin embargo, Trump no está muy preocupado por ello. De hecho, ha sentenciado que sea quien sea el nuevo líder supremo "no durará mucho" si no obtiene primero su beneplácito.

"Va a tener que recibir nuestra aprobación. Si eso no ocurre, no va a durar mucho", ha avisado Trump en declaraciones a la cadena estadounidense 'ABC'.

"Lo que queremos", ha proseguido Trump, "es asegurarnos de que no tenemos que volver a ocuparnos de Irán cada diez años, cuando yo no esté, para repetir lo mismo o permitir que se hagan con un arma nuclear".

Ataques contra el Golfo

Los países del Golfo siguen sufriendo las consecuencias del conflicto. Los misiles y drones iraníes siguen teniendo como objetivos países como Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.

En Arabia Saudí, dos personas han muerto y 12 más han resultado heridas tras el impacto de un proyectil militar en una zona residencial de la provincia de Al Jarj, al sureste de la capital saudí, Riad, según han informado las autoridades sin detallar el origen del mismo.

El proyectil ha impactado en una zona residencial perteneciente a una empresa de mantenimiento y limpieza, según ha informado la Dirección General de Defensa Civil saudí (DCD) en un comunicado oficial en el que especifican que los fallecidos son un ciudadano indio y otro bangladeshí. En cuanto a los heridos, los doce son ciudadanos de Bangladesh, según el DCD, que informa además de que ha habido "daños materiales".

"Atacar infraestructura civil constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario", ha denunciado el organismo, que destaca que se pusieron en marcha los "procedimientos habituales para este tipo de incidentes".

