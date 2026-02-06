Los motivos para creer en el Aston Martin de Fernando Alonso tras los test de Barcelona

El asturiano habría completado unos satisfactorios test de Barcelona en los que sus rivales habrían experimentado varios problemas de correlación de datos, lo que significa que sus coches no funcionarían como esperaban.

Los test de Barcelona han dejado problemas en varios de los equipos de la parrilla. Los datos recogidos en pista no se corresponderían con lo esperado tras el trabajo en el túnel de tiempo y simuladores, lo que preocupa a muchas escuderías de Fórmula 1.

Sin embargo, Aston Martin no es una de ellas. El AMR26 de Fernando Alonso desarrollado por Adrian Newey impresionó en la capital catalana. En Silverstone cuentan con el "mejor túnel de viento del mundo, destinado a ser un punto de inflexión" según el ingeniero británico, lo que propiciaría un favorable desarrollo del monoplaza del asturiano y su compañero Lance Stroll.

Si bien no se puede confirmar qué equipos habrían sido los que han tenido estos problemas de correlación, Ferrari tampoco habría sido uno de ellos, como recoge 'SoyMotor'.

Más allá de esto, los Mercedesy el Red Bull de Max Verstappen también despertaron la ilusión de sus seguidores en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Habrá que esperar a los próximos test en Báhrein para que los equipos vuelvan a poner sobre la pista sus coches y así comprobar si han podido resolver los problemas de correlación de datos.

Mientras tanto, crece la expectación con Fernando Alonso tras unos primeros test que han demostrado que el AMR26 continúa con un desarrollo muy positivo, al contrario que muchos de sus rivales.