Los sindicatos mantienen la huelga de trenes de la próxima semana tras acabar sin acuerdo la tercera reunión con Puente

Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y Semaf) mantienen la huelga convocada para la próxima semana, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, según han explicado a la salida los representantes sindicales.

Los portavoces de los sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

La reunión, que ha durado poco más de dos horas, seguirá con contactos técnicos entre Transportes y los representantes sindicales en las próximas horas e incluso el fin de semana.

Antes de la reunión de este jueves, la segunda de las tres que han mantenido hasta ahora, el sindicato de maquinistas Semaf ya consideraba que faltaba "mucho" para llegar al punto que quieren alcanzar los trabajadores ferroviarios porque hablan "de un asunto tan serio que las buenas intenciones y las grandes palabras se quedan cortas".

Semaf pretende que haya un cambio estructural en el sistema ferroviario, que pasa por mayores inversiones en las infraestructuras, y señala que hará "todo el trabajo posible" para asegurar con los maquinistas de que "las circulaciones sean lo más seguras posible". Asimismo, desde CCOO también más contrataciones de personal.

Los sindicatos piden un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes ferroviarios que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña varios días. Denuncian, además, que los servicios mínimos anunciados por el Ministerio para la próxima semana sean más abusivos en el resto de España que en Cataluña.

El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. Así, además de Adif y Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

