El enfado del jefe de Mercedes por la supuesta ilegalidad de sus motores: "Es un caso claro y transparente"

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que su motor es completamente legal y no entiende las quejas de otros equipos de la Fórmula 1.

La FIA ha permitido que Mercedes no cumpla con las normas de los motores. No tendrán que hacer ningún cambio en su unidad de potencia a pesar de que no está dentro de esas nuevas normas. Pero desde Mercedes dicen que no es un motor ilegal en ningún caso. Se ha enfadado mucho Toto Wolff, el jefe de la escudería.

En una entrevista a 'De Telegraaf' le han preguntado por esos motores y ha explotado: "Simplemente no entiendo que algunos equipos se concentren más en los demás y sigan discutiendo un caso que es muy claro y transparente. La comunicación con la FIA ha sido muy positiva en todo momento. Y no sólo en lo que respecta a la relación de compresión, sino también a otras cosas".

"Concretamente en ese ámbito, está muy claro lo que dicen las normas. Está muy claro cuáles son los procedimientos estándar en cualquier motor, incluso fuera de la F1", dice el jefe de las flechas de plata.

Dice que sus rivales están buscando excusas: "Quizá quieras encontrar excusas antes incluso de empezar, por qué las cosas no van bien. Todo el mundo tiene que hacerlo lo mejor posible, pero realmente no es así como nosotros haríamos las cosas, sobre todo después de que te hayan dicho varias veces que está bien. Es legal y es lo que dicen las normas. Pero, de nuevo, si alguien quiere entretenerse con distracciones, cada uno es libre de hacerlo".

Y les deja una frase muy contundente: "Simplemente que se pongan las pilas".

"¿Hacer reuniones secretas y enviar cartas secretas, y seguir intentando inventar formas de probar que simplemente no existen? Creo que puedo decir, al menos por nuestra parte, que estamos tratando de minimizar las distracciones", cierra el jefe del equipo Mercedes.