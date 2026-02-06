Carlos Alcaraz anuncia que su hermano será su entrenador ocasionalmente

El tenista asegura que durante "los torneos más importantes del año" le entrenará Samuel López, mientras que su hermano Álvaro cobrará protagonismo en algunos debido a su implicación.

El rendimiento de Carlos Alcaraz desde su ruptura con Juan Carlos Ferrero no ha decaído. Al contrario, desde que el tenista anunció que Samuel López sería su próximo entrenador, Carlos ha vuelto a tocar el cielo al llevarse el Open de Australia.

Además, la incorporación de su hermano Álvaro Alcaraz a su equipo ha sido un aliciente, según ha asegurado el propio Carlos. En una entrevista concedida a 'Marca', el tenista ha confirmado que durante "los torneos más importantes del año, el 80% de todo lo que juegue, o más", estará Samuel dirigiéndole, mientras que en los torneos restantes su hermano actuará como su entrenador.

"En algunos eventos, mi hermano será el único que viaje conmigo. Está claro que Samu me acompañará a los torneos más importantes del año y al 80% de todo lo que juegue, o más, pero mi hermano estará solo en algunos", confesó Alcaraz.

Para Carlos, su hermano es "una persona muy importante en mi vida personal y profesional", y según declara el número uno del mundo, su presencia en los torneos le hace "rendir mejor". "Me alegra verlo en el box, más involucrado, porque me aporta mucho", añade Carlitos.

Por último, Alcaraz ha destacado la implicación de López en su juego: "Sé cuánto tiempo lleva trabajando, trabajando poco a poco, como decimos, toda su vida. Es un muy buen profesor de tenis, y cuando lo escucho hablar con mi padre sobre lo que compartían cuando ambos jugaban, se nota que a ambos les apasiona el tenis".