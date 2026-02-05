Newey habla de la IA en el coche de Alonso y oculta los métodos "más avanzados" de Aston Martin

El jefe de equipo del asturiano ha ofrecido su visión sobre el uso de la Inteligencia Artificial dentro de la Fórmula 1 y concretamente en Silverstone donde afirma, hay "aplicaciones más avanzadas".

La Inteligencia Artificial también ha tenido un gran impacto en la Fórmula 1. Sobre ello ha hablado Adrian Newey, nuevo jefe de equipo de Aston Martin y figura clave en el desarrollo del coche de Fernando Alonso para 2026.

Según el ingeniero británico, "la IA ha sustituido al aprendizaje automático", presente en la tecnología de las escuderías del 'paddock' "desde hace mucho tiempo". Newey aclaraba también que es el único aspecto puntual para el que emplean Internet en Aston Martin, aunque para funciones muy simples.

"Utilizamos la IA para tareas muy específicas, por ello su uso está increíblemente personalizado. Normalmente no utilizamos nada de Internet, somos demasiado especializados para eso", aseguraba Newey en la web oficial del equipo. Solo para "reconocimiento de patrones" y en la "estrategia de carrera mediante simulación" emplearían esta herramienta en Silverstone.

No será la IA, pero Adrian afirmó tener sus propios secretos para desarrollar el mejor coche posible: "Hay aplicaciones más avanzadas... de las que prefiero no hablar por el momento". Un proceso de máxima exigencia, que obliga al equipo de Aston Martin a "mantenerse al día" para poder aprovechar las "oportunidades absolutamente inmensas" que ofrecen la IA y las nuevas tecnologías.

Ya que se trata de una temporada en la que "todo avanza muy rápidamente" y Adrian Newey sin duda, está con los ánimos por todo lo alto para confeccionar el mejor coche para Fernando Alonso: "Esto es muy emocionante para nosotros".