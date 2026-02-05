El poder tecnológico del ICE con reconocimientos faciales o monitoreo de RRSS: las armas invisibles de la caza al migrante

Los detalles Detrás de cada operación de los agentes de Donald Trump existe un entramado con capacidad de identificar, rastrear y vigilar ciudadanos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha intensificado su presencia en las calles bajo el liderazgo de Donald Trump, utilizando no solo la fuerza, sino un avanzado entramado tecnológico para identificar, rastrear y vigilar personas. Este arsenal incluye bases de datos, sistemas de reconocimiento facial, monitoreo digital y herramientas de localización. Las tecnologías permiten confirmar identidades rápidamente, monitorear redes sociales y localizar dispositivos móviles en tiempo real. Además, el uso de drones y lectores automáticos de matrículas refuerza su capacidad de vigilancia. Este despliegue ha sido posible gracias al significativo aumento de recursos económicos impulsado por la administración de Trump, convirtiendo al ICE en una de las agencias federales mejor financiadas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también conocido como ICE, sigue sembrando el caos en las calles del país liderado por Donald Trump. Los pasamontañas, las armas y sus equipos tácticos son ya una imagen reconocible entre estos agentes, pero esa es solo la parte visible.

Detrás de cada operación existe un entramado tecnológico y es que el verdadero poder del ICE no está solo en el uso de la fuerza, sino en la capacidad de identificar, rastrear y vigilar personas antes incluso de que haya contacto físico.

Bases de datos, sistemas de análisis, monitoreo digital y herramientas de localización conforman un arsenal que opera en segundo plano. Entre estas herramientas se encuentran sistemas de reconocimiento facial, capaces de identificar a una persona a partir de una fotografía del rostro o incluso de los ojos, comparándola con grandes bases de datos.

Localización e identidades

Estas tecnologías permiten a los agentes confirmar identidades de manera rápida, muchas veces sin necesidad de documentos físicos. A esto se suma el monitoreo de redes sociales y de la actividad digital, que permite analizar perfiles, relaciones, ubicaciones y patrones de comportamiento.

Algunas de estas herramientas también facilitan la localización en tiempo real de dispositivos móviles, así como el acceso a la información almacenada en teléfonos. El ICE también utiliza lectores automáticos de matrículas, instalados en puntos estratégicos, que registran el paso de vehículos y permiten reconstruir desplazamientos.

Asimismo, la información recogida no desaparece ya que se almacena y se cruza con otras bases de datos, creando perfiles detallados de personas y movimientos. Otro elemento clave es el uso de drones, adquiridos con fondos del mismo Trump, que amplían la capacidad de vigilancia desde el aire.

Estas herramientas permiten observar amplias zonas y apoyar operativos terrestres, reforzando el control sin necesidad de presencia visible constante, pero este despliegue tecnológico no es casual. De esta manera, durante el último año, el ICE ha experimentado un incremento muy significativo de recursos económicos, impulsado por decisiones políticas de la administración del mandatario republicano.

Su presupuesto anual pasó de cifras ya elevadas a un volumen muy superior, convirtiéndolo en una de las agencias policiales federales con mayor financiación. Parte de estos fondos se ha destinado específicamente al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, así como a la contratación de servicios tecnológicos avanzados.

