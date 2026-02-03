Hamilton vuelve a sonreír con Ferrari y el SF-26: "Veo la mentalidad ganadora en el equipo"

El heptacampeón de la Fórmula 1 ha destacado el buen ambiente que hay en Maranello tras su primer año, y ve con buenos ojos el desarrollo y rodaje de su nuevo monoplaza.

La situación de Lewis Hamilton durante su primer año con Ferrari no ha sido fácil. Un sexto puesto en el mundial de pilotos y ningún podio, por primera vez en su carrera, ha supuesto que el piloto británico experimentase "el peor año de su vida".

La crisis en Maranello con Lewis ha sido de tal magnitud, que incluso nada más acabar su primer curso vestido de rojo, ya había rumores de salida. Sin embargo, tras la temporada baja y con el comienzo de los test de pretemporada, todo apunta a que el heptacampeón del mundo ha recuperado su sonrisa.

"Ha sido una semana realmente divertida. Hemos hecho mucho trabajo en invierno tanto yo como el equipo, con cambios hacia los test. Ha sido una semana poco habitual para mí porque empecé en mojado; es bueno tener esta experiencia antes", confesaba el británico, nada más acabar los test en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

"En cuanto al coche y el balance, tenemos mucha menos carga aerodinámica que en años anteriores. Esta generación es más divertida de pilotar. Tiene sobreviraje, da trallazos, pero es más fácil seguir a otro coche y diría que es más divertida", añadía Hamilton, destacando las novedades que ofrece el nuevo monoplaza en comparación con los anteriores ya pilotados.

Acerca de su relación con el equipo de Ferrari, todo apunta a que su situación ha mejorado con creces, y el propio piloto ha destacado la "mentalidad ganadora" que transmiten todos en Maranello.

"Todos somos positivos, tenemos que ser entusiastas. No sabemos dónde estamos, pero es una primera semana sólida y podemos construir desde aquí. El desarrollo será clave; somos claros y concisos con las decisiones que tomaremos y nuestras comunicaciones. Veo que todos tenemos una energía nueva y eso es fantástico", concluye Lewis.