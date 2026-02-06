PP y Vox se arrojan sus trapos sucios en redes a dos días de las elecciones en Aragón: "Hasta aquí hemos llegado"

Los detalles El PP recalca al líder ultra Santiago Abascal que quien le critica es gente de su propio partidoy le exige no focalizar sus "miserias" en los 'populares'. "Hasta aquí hemos llegado", escribe el PP que en dos días sabrá si necesita de nuevo a Vox en Aragón.

A dos días de las elecciones autonómicas en Aragón, el ambiente político se ha caldeado con un intenso cruce de acusaciones entre el PP y Vox. La tensión escaló tras la publicación de audios de 2024 donde altos cargos de Vox criticaban a su líder, Santiago Abascal. El PP exigió a Abascal no centrar sus "complejos" en ellos, mientras Vox acusó al PP de "guerra sucia" y de colaborar con el PSOE. Ambas partes han intercambiado reproches en redes sociales, mencionando incluso el caso 'Kitchen', lo que ha intensificado el enfrentamiento.

Muchos nervios a dos días de las elecciones autonómicas en Aragón. Un nerviosismo que se ha evidenciado en las últimas horas con el cruce público de acusaciones que se han lanzado PP y Vox. Ambas formaciones han subido el tono con mensajes cruzados en 'X' en los que han llegado a hablar de "guerra sucia" y de corrupción.

El PP ha recalcado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que quien le critica es gente de su formación, y le ha exigido no focalizar sus "complejos" y "miserias" en los 'populares', tras los audios filtrados (fechados en 2024) donde altos cargos de Vox en Aragón criticaban al líder nacional por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos.

"Hasta aquí hemos llegado. No es Génova quien llama inútil o puto basto al presidente nacional de Vox. Quien critica a Santiago Abascal es gente de su partido a la que aún hoy tiene en nómina", ha señalado la formación de Alberto Núñez Feijóo a través de un tuit.

Antes, el líder de Vox les había acusado de practicar la "guerra sucia" a través de sus "terminales mediáticas" y de estar "muy nerviosos" por el resultado "histórico" que su formación cosechará este próximo domingo en Aragón, tras la publicación por el diario 'ABC' de unos audios de 2024 en los que altos cargos de su partido en Aragón le criticaban por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos.

En esos audios se escucha a la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho, cargar contra Abascal en una conversación junto al candidato de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, entre otras personas.

El PP ha demandado al dirigente de Vox que "no focalice ni sus complejos ni las miserias de su partido" en los 'populares'. "Que despida a quien le insulta o que se calle, pero que no responsabilice a un partido que no ha utilizado nunca los líos internos de Vox para hacer política. Ya está bien", han sentenciado los de Feijóo.

Minutos después, Vox ha vuelto a responder en redes al PP, insistiendo en acusar a los 'populares' de promover "guerritas sucias y gestionar las políticas del PSOE". Es más, los de Abascal han elevado el tono contra Alberto Núñez Feijóo afirmando que llegó al liderazgo del partido por una de esas "guerras sucias" que llegan "a la prensa".

"Si seguís en eso, y en cada planta de Génova se filtran noticias contra líderes regionales o contra otras plantas. Si no os habéis deshecho de la mafia de Kitchen", han contestado desde Vox, refiriéndose a la denominada 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.

Sobre esta referencia a 'Kitchen', el PP ha vuelto a contestar a Vox. "La Kitchen ¿eh? Ya habláis como Bolaños. Por algo será", han replicado los 'populares', al tiempo que han reiterado que ellos seguirán haciéndole oposición a Pedro Sánchez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.