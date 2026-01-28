Serios problemas para Red Bull: ¿Quedan fuera de los test de Barcelona?

El RB22, contra las protecciones del Circuit

Tras el accidente de Isack Hadjar este martes, Laurent Mekies afirmó que harán "todo lo posible" para "reparar" el monoplaza antes de que finalice la semana en el Circuit.

"Es algo que estamos tratando de analizar"

Red Bull no tiene claro que vayan a poder consumir el tercer y último día de test privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Después de que Max Verstappen se saliera de pista en la sesión mañanera de este martes, Isack Hadjar tuvo un fuerte accidente por la tarde.

EL francés, ex de Racing Bulls, se fue contra las protecciones del circuito y necesitó de la grúa para volver al garaje.

El RB22 quedó visiblemente dañado y Laurent Mekies, jefe de la escudería de Milton Keynes, afirmó que deberán trabajar a contrarreloj para volver a pista el jueves o el viernes.

"Haremos todo lo posible para reparar el coche y ver qué viene después", explicó el sustituto de Christian Horner.

"Así que, aunque aún es pronto, hay mucho positivismo en el equipo, muy buen ambiente entre Max e Isack y todo el equipo, y estamos deseando tener la próxima oportunidad de correr. Pero, como he dicho, es algo que estamos tratando de analizar ahora y esperamos tener alguna respuesta un poco más tarde", añadió.