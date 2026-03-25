La "minivictoria" de Carlos Sainz no soluciona los problemas de Williams: "Aspiramos a algo mejor"

Desde la escudería británica han recibido los puntos del piloto español como una motivación para mejorar en los aspectos donde acarrean problemas y esperan solucionarlos cuanto antes.

Williams, al igual que Aston Martin y otras escuderías, cuenta con múltiples problemas que acarrean desde los test de pretemporada. Durante las dos primeras carreras del calendario, los británicos han sufrido para conseguir puntuar y, de no ser por Carlos Sainz, aún tendrían cero puntos.

Actualmente, los de Grove son el noveno equipo en la clasificación con dos puntos, solo por delante de Cadillac y los de Silverstone, los cuales aún no han puntuado. La actuación de Sainz en el GP de China ha sido un estímulo positivo para Williams, aunque el piloto no se conforma con lo conseguido.

"Es una minivictoria para nosotros. Otra gran salida que nos situó en puestos de puntos, una estrategia a una parada y esperar a los errores del resto. Nuestro ritmo no es para puntuar, pero haciendo todo lo demás bien, el noveno puesto es el mejor resultado posible", comentó el español una vez acabada la carrera en Shanghai.

El FW47 acumula problemas de carga aerodinámica y fiabilidad, por lo que en Williams están trabajando a destajo para solucionarlos cuanto antes a fin de luchar por los puestos de media tabla próximamente y no conformarse con solo puntuar.

"La carrera de Carlos en China fue increíble y aseguró nuestros primeros puntos del año. Pero aspiramos a algo mejor, sabemos que el coche no está donde debe en cuanto a prestaciones y hay planes en los próximos meses para remediarlo. Sabemos que debemos mejorar en la fiabilidad, y hay que resolver esos asuntos de manera inmediata", ha asegurado James Vowles, jefe de Williams, en declaraciones recogidas por 'Diario AS'.

En conclusión, desde Grove están muy contentos con el desempeño de Sainz en China y su esfuerzo notable por conseguir ese noveno puesto en la carrera, aunque el sentimiento de inconformismo está presente, por lo que usarán ese resultado como motivación para los siguientes 'Grand Prix'.