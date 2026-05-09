Preocupante mensaje de Djokovic sobre su físico tras caer en Roma: "No sé si llegaré a Roland Garros..."

El tenista serbio, a sus 38 años, ha confirmado que lleva "dos años y medio" seguidos teniendo problemas físicos, algo que ha lastrado su participación en los torneos del circuito.

Novak Djokovic está viviendo un último tramo de carrera tranquilo. Después de alcanzar la final del Open de Australia en enero, no se ha dejado ver habitualmente en los torneos del circuito. A sus 38 años, afirma que se está tomando con calma este 2026 y solo competirá en las citas más importantes.

Había regresado en el Masters 1000 de Roma, para preparar Roland Garros, aunque ha sido derrotado por Dino Prizmic en el primer partido. Luego, Nole ahondó en los motivos que explican su temprana eliminación, afirmando que "no ha tenido una preparación ideal". La diferencia de edad con los tenistas del circuito es su "nueva realidad con la que lidiar".

"No recuerdo ningún momento en los dos últimos años y medio que no haya tenido algún problema físico en la preparación a un torneo. Siempre hay algo. Es frustrante. Pero es mi decisión competir en estas condiciones. Es lo que hay", añadía Novak para concluir su rueda de prensa en Roma. Y dejaba en el aire su presencia en el segundo Grand Slam del año: "No sé si llegaré bien a Roland Garros, espero que sí".

Djokovic cerró la comparecencia expresando sus sensaciones actuales con su juego: "Estuvo bien. No jugué tan mal. Para ser honesto, no creo haber jugado tan mal. Obviamente, veo lo que me falta. No estoy definitivamente donde quiero estar para el nivel más alto, para competir al más alto nivel y llegar lejos".