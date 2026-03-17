Acabó noveno
Carlos Sainz, el más astuto: su estrategia en China para mantener a sus rivales detrás
El piloto de Williams cerró una meritoria noveno posición gracias a la estrategia de mantener a todos sus rivales con el modo 'overtake'.
Carlos Sainz ha conseguido los primeros puntos para Williams contra todo pronóstico. Porque el coche no está para colarse entre los diez primeros. Ni mucho menos. Y en el Gran Premio de China hizo magia quedando en novena posición y manteniendo a sus rivales por detrás.
Para ello llevó a cabo una estrategia muy astuta: de los antiguos trenes de DRS a un nuevo tren de modo 'overtake'. Así lo ha contado en 'Motorsport'.
"Dado que era por la novena posición, sabía que si me atacaba no haría nada demasiado estúpido, teniendo en cuenta que, de todos modos, podía llevarme a casa un top 10. Para el equipo, un punto es, en cualquier caso, un buen resultado, así que no habría sido demasiado agresivo", explica el piloto español.
Habla de "trenecito de modo overtake": "Luego vi aparecer las banderas azules y me dije: si lo juego bien puedo generarle aire sucio, luego activar mi modo overtake, volver a generarle aire sucio, overtake, y así sucesivamente. Así que, más que un trenecito DRS, un trenecito del modo overtake".
No aspira a estos resultados con Williams, pero asume que en estos momentos esto es lo máximo a lo que puede aspirar: "Para mí es una novena posición, no es lo que quiero. Aunque son buenos puntos para mí y para el equipo, espero de verdad que sirvan de motivación, de impulso para que todos en casa se esfuercen".
Alex Albon todavía no ha podido saborear esos puntos. Porque parece casi un milagro el resultado de Carlos en el Gran Premio de China.