Jefe de equipo o fundar su propia escudería: ¿Qué le depara el futuro a Carlos Sainz?

Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

El piloto español destaca en la parrilla por su perfil influyente sobre el resto de pilotos, por lo que Sainz no descarta tener un alto cargo en el futuro.

Carlos Sainz es uno de los pilotos actuales de Fórmula 1 con mejor rendimiento. El español se encuentra en su duodécimo año en la categoría y, pese a no haber ganado ningún mundial, continúa dejando buenos resultados cada temporada.

A sus 31 años, Sainz aún cuenta con varios años por delante en la F1, y de la mano de Williamsespera cosechar más victorias y quién sabe si algún título, pero su futuro más allá de las carreras es una incógnita.

Carlos cuenta con un cargo en la GDPA como presidente y siempre está negociando con la FIA acerca de la normativa y la seguridad de los pilotos de la parrilla, por lo que un alto cargo dentro de un equipo en el futuro no sería una sorpresa.

En el podcast 'F1 Beyond the Grid' se le ha planteado la idea de convertirse en jefe de equipo de una escudería, a lo cual el propio Sainz no ha dudado en asegurar que le "gustaría un rol así".

"He estado pensando en ello, en si me gustaría un rol así. Mmm… no lo sé. No lo sé. No lo sé. No sé dónde estaré en la vida", comenta el español, antes de añadir que no sabe si "estaría dispuesto a eso o preparado para hacerlo", debido a la exigencia del cargo.

El puesto de jefe de equipo exige trabajar muy cerca de la fábrica y el equipo de forma constante, además de un horario severo, por lo que Sainz no está seguro de si aceptaría tal responsabilidad. "¿Lo he pensado? Sí, pero no lo sé. ¿Creo que sería un buen jefe de equipo? No lo sé", admite el piloto.

Fundar el equipo Sainz

Otra alternativa que se le ha propuesto a Sainz ha sido la creación de su propia escudería en la Fórmula 1. En comparación con la idea de ser el jefe de un equipo, crear una escudería es "demasiado" para él.

"Ah, ¿mi propio equipo? No, creo que eso es un lío. Es demasiado", asegura Carlos, instantes previos a admitir que se ve más bien con un rol de embajador. "Creo que podría tener una influencia muy positiva en otras cosas dentro de un equipo de Fórmula 1. Creo que, con lo que sé y sabiendo cómo gestionar a los pilotos y a un equipo de ingenieros, podría encontrar un rol", añade.

Por último, Sainz ha aclarado que su principal idea es no distanciarse del automovilismo y las carreras, por lo que sí que se ve corriendo en otras competiciones en el futuro.

"No lo sé. Seguiré compitiendo. No sé si será Le Mans, si será el Dakar o si será… no lo sé. Para entonces quizá haya otras categorías atractivas, pero creo que seguiré compitiendo en algo que me mantenga activo", concluye Sainz.