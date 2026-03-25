Carlos Sainz no puede más y exige cambios a Williams: "No estamos donde queríamos"

El piloto español ha reclamado a su equipo más esfuerzo para mejorar el coche en las áreas donde tienen problemas, ya que son "demasiado lentos comparado con donde queríamos estar".

Carlos Sainz no atraviesa su mejor etapa en la Fórmula 1. El piloto español se encuentra en su segundo año con Williams y, pese a acabar noveno en el año de su estreno, el cambio de reglamento no termina de ajustarse al trabajo de la escudería británica.

En las dos carreras que se han disputado, Sainz ha acabado decimoquinto y noveno, respectivamente, dejando buenas sensaciones en el GP de China. Pese a la mejoría mostrada en el Circuito Internacional de Shanghái, el español ha estallado en contra de su equipo debido a los malos resultados mostrados en pista.

"No hemos tenido el coche más fiable. Alex no pudo empezar la carrera (en China) y yo me perdí muchos entrenamientos libres y tuve muchos problemas (en Australia y el viernes en China). Sinceramente, necesitamos mejorar, porque tenemos demasiados problemas en demasiadas áreas", critica Carlos, en declaraciones recogidas por 'Motor.es'.

Las expectativas por parte de Williams situaban al equipo en un mejor puesto de cara a China, pero los retrasos en el calendario y los problemas con la carga aerodinámica, han lastrado a los de Grove. Dichos inconvenientes han provocado que Sainz cargue contra los suyos por no "estar donde esperábamos estar".

"Somos demasiado lentos comparado con donde queríamos estar.Como equipo, necesitamos esforzarnos al máximo. Espero que estos dos puntos sirvan de motivación, como un pequeño extra, una motivación para que todos volvamos a casa y nos esforcemos al máximo", añade el español después de conseguir puntuar en la última carrera.

Aunque todavía no han podido mejorar, desde Williams esperan trabajar a destajo durante el parón de abril provocado por el conflicto en Oriente Medio, el cual ha obligado a cancelar los GP de Bahréin y Arabia Saudí.